Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?
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Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал. Больше меня этот вопрос не интересует, потому что это событие прошедших лет. Сейчас мне даже не интересно высчитывать рентабельность или вычислять до копеек во что мне обошелся каждый объект с учетом кредитов и рассрочек.
Мня более инетерсует, как я могу с толком потратить на себя дополнительное кешфлоу.
Больше я покупать недвижимость не буду. Хватит.
Продавать пока тоже воздержусь.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:49
Заработали, это когда стопочку денег перед собой положите... отсчитаете первоначальные вложения ... потом отминусуете официальную инфляцию доллара за эти годы... и то что останется (а ситуация может так поменяться, что ничего не останется или значение будет отрицательным) ... вот то и заработали.
А так, извините, вечная народная мудрость - "Дурень думкою багатіє".
Додано: Сер 02 січ, 2019 22:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
То Вы склоняете Первого, что рано вышел, то про стопочку денег начинаете.
Если я не хочу фиксировать прибыль, не значит, что ее нет.
Я много лет слышал "не построят", "пусть сначала сдадут" и подобное злопыхательство. Я знаю за сколько я могу продать быстро, знаю за сколько могу продать не спеша, видел людей "а вы не знаете, кто продает квартиру", знаю по чем сдают соседи, за сколько продали аналогичные варианты.
Я не продаю потому что не хочу попадать на налоги и, главное, потому что не вижу более надежного и доходного варианта вложения денег, чем аренда существующей квартиры.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:15
Так получилось, что я был в курсе ситуации в ЖИБ-УКБ в начале 2015г.
Сам думал над Шулявской,32, но мне предлагали круши тоже.
Это был тот самый момент, когда делались" ...состояния, когда на улицах льется кровь" (с).
В общем, чтобы не растекаться мыслью по древу, ЖИБ-УКБ ценник держал в гривне, а бакс прогулялся до 40 (полдня был и пару дней был 35, по чем я и сдал). Если рассматривать курс 35, то 1к круши стоили около 10 куе, правда, за 1 день, а точнее пару часов, выгребли все 1 и 2 к, остались только 3к.
Я сделал тогда только полдела - вышел в гривну по 35 (правда не самым оптимальным образом ей распорядился, но это к теме форума не относится). На покупку Шулявской,32 я не решился (о чем не сильно и жалею), а круши, хотя и вымели, но для меня-бы, возможно тогда что-то нашлось, но не хватило авантюризьма. Собственно, это была-бы "рулетка", а я человек не азартный. Считаю поступил по своим правилам и уже одно это правильно. Но кто-то рискнул и теперь "пьет шампанское".
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:33
При всем уважении к Вам и частой противоположностью мнения с мнением Влада, в данном случае, он во многом прав.
1. Новострой с ремонтом от застройщика по цене новостроя без ремонта, ПОД АРЕНДУ и в самом деле офигенно выгодней новостроя без ремонта. Это и экономия времени и денег (как на приведение квартиры в "товарный вид" так и в плане амортизации. Хата реально зарабатывает на свой ремонт ДО ремонта. Это если походить к ремонту как "для себя любимого"). Арендаторам на косяки качества ремонта в арендной хате - как с Ефелевайбашни (с) .
2. Действительно, есть вариант стратегии "сдавать вечно". Это бывает по разным причинам. Кто-то умный и рисковый как Эйрмакс, может зафиксить убыток и этими бабками заработать так, чтобы перекрыть убыток, а кто-то как я, будет ждать, пока его (мой) влет не перекроет аренда. Дело вкуса и ментальности.
3. ТЯжело сдаваемые объекты порой попадают в портфель помимо наших планов. Как вариант - наследство или решение об инвестиции в не самый подходящий момент, но при вынужденной инвестиции (у меня такое было, когда на руках была сумма, а объектов было не особо, и поезд цен набирал ход - каждый день ценник поднимался на приличные проценты). Да и это имеет несколько сторон "медали" - порой кажущийся "оптимальный" вариант оказывается не таким уж и оптимальным и наоборот, то что казалось "дохляком" вдруг оказывается очень ничего.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:36
Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:44
1. Да, но бабушатники - это априори контингент, с которым лучше не иметь дела. Разве что это бабушатник где-то на Прорезной.
2. Для банальной спекуляции есть один оптимальный момент - до ввода в эксплуатацию. То есть переуступка. Второй момент - это через 3 года, чтобы не попасть на лишний налог. У относительно небольшого процента покупателей возникает вопрос о шуме от ремонтов. Да они есть, но олпы людей даже не задумываются об этом (потом бегают по 100500 квартирам с просьбами не шуметь "ребенок спит". Я-то их понимаю, но работяги тупо пришли зарабатывать деньги).
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:51
Думаю,сейчас будет приподрост. После выборов начнется.ж.па. Кто-бы ни пришел к власти. Сейчас берутся внешние (валютные) долги под 10% годовых . Отдавать будем все мы и экономика будет в ж.пе. Единственный момент, когда их можно отдать с надеждой, что это забудется до следующих выборов - первые 2 года после выборов.
Если-же еще принять во внимание, что выборы денЁх стоят, то офшоры изрядно полиняют и их после выборов надо будет восполнять. Это тоже надо учитывать.
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