Додано: Чет 03 січ, 2019 01:33

UA написав: Vlad442 написав: Простой это производная от цены. Можно сдать за дешевле день в день, можно дороже с экспозицией в две недели. Простой это производная от цены. Можно сдать за дешевле день в день, можно дороже с экспозицией в две недели.

Не учитываете личность арендатора. Срок экспозиции вторичен.

Зачем вообще держать в портфеле тяжело сдаваемые объекты?



Vlad442 написав: Чем мне нравится ремонт от Аркады, тем, что он, учитывая шаровую цену метра, достался, фактически на халяву. При его качестве, "что мертво, умереть не может". Если арендатора в этом сегменте не раздражает его кривизна со старта, то и через 5 лет ничего не будет раздражать. Отставшие обои подклеить, ободранные места подкрасить. Чем мне нравится ремонт от Аркады, тем, что он, учитывая шаровую цену метра, достался, фактически на халяву. При его качестве, "что мертво, умереть не может". Если арендатора в этом сегменте не раздражает его кривизна со старта, то и через 5 лет ничего не будет раздражать. Отставшие обои подклеить, ободранные места подкрасить.

С вашей логикой и бабушатник ходовой объект.

Vlad442 написав: Есть много сценариев, которые зависят от личных обстоятельств. От завтра продать, до сдавать вечно. Как вариант, сдавать 3 года, выйти из под 5% налога, потом продать мебель и технику на олх в полцены, подкрасить-почистить и на продажу по максимальной цене как свежий, качественный, но обжитой новострой. Есть много сценариев, которые зависят от личных обстоятельств. От завтра продать, до сдавать вечно. Как вариант, сдавать 3 года, выйти из под 5% налога, потом продать мебель и технику на олх в полцены, подкрасить-почистить и на продажу по максимальной цене как свежий, качественный, но обжитой новострой.

Вы себя хотите обмануть?

Перед тем как что то купить, попробуйте это попродавать Не учитываете личность арендатора. Срок экспозиции вторичен.Зачем вообще держать в портфеле тяжело сдаваемые объекты?С вашей логикой и бабушатник ходовой объект.Вы себя хотите обмануть?Перед тем как что то купить, попробуйте это попродавать

При всем уважении к Вам и частой противоположностью мнения с мнением Влада, в данном случае, он во многом прав.1. Новострой с ремонтом от застройщика по цене новостроя без ремонта, ПОД АРЕНДУ и в самом деле офигенно выгодней новостроя без ремонта. Это и экономия времени и денег (как на приведение квартиры в "товарный вид" так и в плане амортизации. Хата реально зарабатывает на свой ремонт ДО ремонта. Это если походить к ремонту как "для себя любимого"). Арендаторам на косяки качества ремонта в арендной хате - как с Ефелевайбашни (с) .2. Действительно, есть вариант стратегии "сдавать вечно". Это бывает по разным причинам. Кто-то умный и рисковый как Эйрмакс, может зафиксить убыток и этими бабками заработать так, чтобы перекрыть убыток, а кто-то как я, будет ждать, пока его (мой) влет не перекроет аренда. Дело вкуса и ментальности.3. ТЯжело сдаваемые объекты порой попадают в портфель помимо наших планов. Как вариант - наследство или решение об инвестиции в не самый подходящий момент, но при вынужденной инвестиции (у меня такое было, когда на руках была сумма, а объектов было не особо, и поезд цен набирал ход - каждый день ценник поднимался на приличные проценты). Да и это имеет несколько сторон "медали" - порой кажущийся "оптимальный" вариант оказывается не таким уж и оптимальным и наоборот, то что казалось "дохляком" вдруг оказывается очень ничего.