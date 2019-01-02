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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1242124312441245>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29

  Vlad442 написав:На самом деле это спор ни о чем. Любой, кто вложился в недвижимость в 16-ом, не прогадал. Один заработал на пару процентов больше, другой меньше. Какая разница? По большому счету никакой.

Да? 8) Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:В то же время Эврика продавалась около 23 000 за 38 метров.

23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?

Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал. Больше меня этот вопрос не интересует, потому что это событие прошедших лет. Сейчас мне даже не интересно высчитывать рентабельность или вычислять до копеек во что мне обошелся каждый объект с учетом кредитов и рассрочек.
Мня более инетерсует, как я могу с толком потратить на себя дополнительное кешфлоу.

Больше я покупать недвижимость не буду. Хватит.
Продавать пока тоже воздержусь.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:49

  Vlad442 написав:
  UA написав:Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?

Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал.

Заработали, это когда стопочку денег перед собой положите... отсчитаете первоначальные вложения ... потом отминусуете официальную инфляцию доллара за эти годы... и то что останется (а ситуация может так поменяться, что ничего не останется или значение будет отрицательным) ... вот то и заработали.
А так, извините, вечная народная мудрость - "Дурень думкою багатіє".
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Заработали, это когда стопочку денег перед собой положите... отсчитаете первоначальные вложения ... потом отминусуете официальную инфляцию доллара за эти годы... и то что останется (а ситуация может так поменяться, что ничего не останется или значение будет отрицательным) ... вот то и заработали.
А так, извините, вечная народная мудрость - "Дурень думкою багатіє".

То Вы склоняете Первого, что рано вышел, то про стопочку денег начинаете.
Если я не хочу фиксировать прибыль, не значит, что ее нет.
Я много лет слышал "не построят", "пусть сначала сдадут" и подобное злопыхательство. Я знаю за сколько я могу продать быстро, знаю за сколько могу продать не спеша, видел людей "а вы не знаете, кто продает квартиру", знаю по чем сдают соседи, за сколько продали аналогичные варианты.
Я не продаю потому что не хочу попадать на налоги и, главное, потому что не вижу более надежного и доходного варианта вложения денег, чем аренда существующей квартиры.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:15

  Vlad442 написав:
  UA написав:С этим глупо спорить.
Покупать под аренду Круши при наличии Эврики?
Это нужно или фанатично любить ПОХ, или быть совсем далеким от киевских реалий.
UA

Судя по информации с форума, Круши на старте были хорошо дешевле, поэтому рентабельность будет сопоставимой.
Тут скорей вопрос того, насколько человек воспринимает аренду как пассивный доход. Одно дело сделать санузел и завезти мебель и технику, другое делать ремонт в монолите с нуля.
Еще достоинство эконома от Аркады в том, что он очень быстро обживается. Через пару-тройку месяцев от заселения в доме живет много людей, группы в Вайбере, расписание шумных работ, а любителям посверлить вечером или в выходные собирается толпа и быстро прочищает мозги.


Так получилось, что я был в курсе ситуации в ЖИБ-УКБ в начале 2015г.
Сам думал над Шулявской,32, но мне предлагали круши тоже.
Это был тот самый момент, когда делались" ...состояния, когда на улицах льется кровь" (с).
В общем, чтобы не растекаться мыслью по древу, ЖИБ-УКБ ценник держал в гривне, а бакс прогулялся до 40 (полдня был и пару дней был 35, по чем я и сдал). Если рассматривать курс 35, то 1к круши стоили около 10 куе, правда, за 1 день, а точнее пару часов, выгребли все 1 и 2 к, остались только 3к.
Я сделал тогда только полдела - вышел в гривну по 35 (правда не самым оптимальным образом ей распорядился, но это к теме форума не относится). На покупку Шулявской,32 я не решился (о чем не сильно и жалею), а круши, хотя и вымели, но для меня-бы, возможно тогда что-то нашлось, но не хватило авантюризьма. Собственно, это была-бы "рулетка", а я человек не азартный. Считаю поступил по своим правилам и уже одно это правильно. Но кто-то рискнул и теперь "пьет шампанское".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:33

  UA написав:
  Vlad442 написав:Простой это производная от цены. Можно сдать за дешевле день в день, можно дороже с экспозицией в две недели.

Не учитываете личность арендатора. Срок экспозиции вторичен.
Зачем вообще держать в портфеле тяжело сдаваемые объекты?

  Vlad442 написав:Чем мне нравится ремонт от Аркады, тем, что он, учитывая шаровую цену метра, достался, фактически на халяву. При его качестве, "что мертво, умереть не может". Если арендатора в этом сегменте не раздражает его кривизна со старта, то и через 5 лет ничего не будет раздражать. Отставшие обои подклеить, ободранные места подкрасить.

С вашей логикой и бабушатник ходовой объект.
  Vlad442 написав:Есть много сценариев, которые зависят от личных обстоятельств. От завтра продать, до сдавать вечно. Как вариант, сдавать 3 года, выйти из под 5% налога, потом продать мебель и технику на олх в полцены, подкрасить-почистить и на продажу по максимальной цене как свежий, качественный, но обжитой новострой.

Вы себя хотите обмануть?
Перед тем как что то купить, попробуйте это попродавать :mrgreen:


При всем уважении к Вам и частой противоположностью мнения с мнением Влада, в данном случае, он во многом прав.
1. Новострой с ремонтом от застройщика по цене новостроя без ремонта, ПОД АРЕНДУ и в самом деле офигенно выгодней новостроя без ремонта. Это и экономия времени и денег (как на приведение квартиры в "товарный вид" так и в плане амортизации. Хата реально зарабатывает на свой ремонт ДО ремонта. Это если походить к ремонту как "для себя любимого"). Арендаторам на косяки качества ремонта в арендной хате - как с Ефелевайбашни (с) .
2. Действительно, есть вариант стратегии "сдавать вечно". Это бывает по разным причинам. Кто-то умный и рисковый как Эйрмакс, может зафиксить убыток и этими бабками заработать так, чтобы перекрыть убыток, а кто-то как я, будет ждать, пока его (мой) влет не перекроет аренда. Дело вкуса и ментальности.
3. ТЯжело сдаваемые объекты порой попадают в портфель помимо наших планов. Как вариант - наследство или решение об инвестиции в не самый подходящий момент, но при вынужденной инвестиции (у меня такое было, когда на руках была сумма, а объектов было не особо, и поезд цен набирал ход - каждый день ценник поднимался на приличные проценты). Да и это имеет несколько сторон "медали" - порой кажущийся "оптимальный" вариант оказывается не таким уж и оптимальным и наоборот, то что казалось "дохляком" вдруг оказывается очень ничего.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:36

  UA написав:
  Vlad442 написав:Судя по информации с форума, Круши на старте были хорошо дешевле, поэтому рентабельность будет сопоставимой.

Минимальная цена на Круши в долларе была 17500 за 1к около 35 метров. И этот период был весьма продолжительным.
В то время, был в продаже объект, с более высокой итоговой рентабельностью.
Первый в свое время писал, что поучаствовал в нем. Как по мне рано вышел.


Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:44

  Vlad442 написав:
  UA написав:С вашей логикой и бабушатник ходовой объект.

Если он пресдается за 3 дня по средней цене и обеспечивает достаточную рентабельность, то чем плох бубушатник?
Я, лично, стараюсь поднять уровень объектов хотя бы на ступеньку выше уровня бабушатников, потому что в этом сегменте высокая конкуренция со стороны наследников, которые будут сдавать за копейки, и потому что контингент арендаторов тот, который будут лить реки слез из-за повышения на 200 гривен. Неприятно. Для меня аренда это пассивный доход без негативных эмоций.
  UA написав:Вы себя хотите обмануть?
Перед тем как что то купить, попробуйте это попродавать

Как я понимаю, есть две точки для продажи новостроя. Или, когда почти готова коробка и покупатели думают, что основные риски ушли, или через 3 года после сдачи, когда объект набирает максимальную цену (Аркада со своим ремонтом позволяет еще это время подзаработать на аренде).
Я не прав?


1. Да, но бабушатники - это априори контингент, с которым лучше не иметь дела. Разве что это бабушатник где-то на Прорезной.
2. Для банальной спекуляции есть один оптимальный момент - до ввода в эксплуатацию. То есть переуступка. Второй момент - это через 3 года, чтобы не попасть на лишний налог. У относительно небольшого процента покупателей возникает вопрос о шуме от ремонтов. Да они есть, но олпы людей даже не задумываются об этом (потом бегают по 100500 квартирам с просьбами не шуметь "ребенок спит". Я-то их понимаю, но работяги тупо пришли зарабатывать деньги).
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:51

  UA написав:
  Vlad442 написав:Как я понимаю, есть две точки для продажи новостроя. Или, когда почти готова коробка и покупатели думают, что основные риски ушли, или через 3 года после сдачи, когда объект набирает максимальную цену (Аркада со своим ремонтом позволяет еще это время подзаработать на аренде).
Я не прав?

"через 3 года после сдачи" это не всегда так. От конкретного объекта зависит.
Где уверенность, что через 3 года, мы не сделаем минус 20-25% от сегодняшних цен?
Вероятность, что сделаем минус несколько выше, вероятности роста на 20-25%.
Нисходящий тренд, начавшийся в 2008, ещё не отработал все положенные волны.


Думаю,сейчас будет приподрост. После выборов начнется.ж.па. Кто-бы ни пришел к власти. Сейчас берутся внешние (валютные) долги под 10% годовых :shock: . Отдавать будем все мы и экономика будет в ж.пе. Единственный момент, когда их можно отдать с надеждой, что это забудется до следующих выборов - первые 2 года после выборов.
Если-же еще принять во внимание, что выборы денЁх стоят, то офшоры изрядно полиняют и их после выборов надо будет восполнять. Это тоже надо учитывать.
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