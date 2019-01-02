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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:53
UA написав: Vlad442 написав:
На самом деле это спор ни о чем. Любой, кто вложился в недвижимость в 16-ом, не прогадал. Один заработал на пару процентов больше, другой меньше. Какая разница? По большому счету никакой.
Да?
Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?
На мой взгляд, они заработали гемор.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 01:55
Vlad442 написав: UA написав:
В то же время Эврика продавалась около 23 000 за 38 метров.
23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 01:58
Vlad442 написав: UA написав:
Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?
Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал. Больше меня этот вопрос не интересует, потому что это событие прошедших лет. Сейчас мне даже не интересно высчитывать рентабельность или вычислять до копеек во что мне обошелся каждый объект с учетом кредитов и рассрочек.
Мня более инетерсует, как я могу с толком потратить на себя дополнительное кешфлоу.
Больше я покупать недвижимость не буду. Хватит.
Продавать пока тоже воздержусь.
Покупать в Украине действительно не стоит.
А продажа на низком рынке - не самое правильное решение. Можно спокойно сдавать в ожидании роста рынка.
Так что опять согласен и принял аналогичное решение.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 02:08
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