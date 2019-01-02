Додано: Чет 03 січ, 2019 02:51

Большой вопрос получится ли спокойно сдавать. И не покажется ли вскоре сегодняшний "низкий рынок" примерно тем, чем нам сегодня представляется уровень цен на киевскую недвижимость периода 2006-2007 годов. И самое главное будет ли у нас когда либо ещё что либо дорожать. Глобальный мировой экономический кризис с высокой вероятностью может разразиться уже в течении этого года. Он накладывается на наши выборы весной и осенью. Многие надеются спокойно посдавать до лучших времён. И нравится когда людям говорят, что они поступают верно. Т.е. то, что бы им хотелось слышать. Поэтому так не будет. Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости. Бесспорные драйверы роста не видны. А вот в другую сторону они есть.