На мой взгляд, они заработали гемор.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 01:53
На мой взгляд, они заработали гемор.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:55
Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:58
Покупать в Украине действительно не стоит.
А продажа на низком рынке - не самое правильное решение. Можно спокойно сдавать в ожидании роста рынка.
Так что опять согласен и принял аналогичное решение.
Додано: Чет 03 січ, 2019 02:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 03 січ, 2019 02:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Большой вопрос получится ли спокойно сдавать. И не покажется ли вскоре сегодняшний "низкий рынок" примерно тем, чем нам сегодня представляется уровень цен на киевскую недвижимость периода 2006-2007 годов. И самое главное будет ли у нас когда либо ещё что либо дорожать. Глобальный мировой экономический кризис с высокой вероятностью может разразиться уже в течении этого года. Он накладывается на наши выборы весной и осенью. Многие надеются спокойно посдавать до лучших времён. И нравится когда людям говорят, что они поступают верно. Т.е. то, что бы им хотелось слышать. Поэтому так не будет. Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости. Бесспорные драйверы роста не видны. А вот в другую сторону они есть.
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