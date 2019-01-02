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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1242124312441245

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:53

  UA написав:
  Vlad442 написав:На самом деле это спор ни о чем. Любой, кто вложился в недвижимость в 16-ом, не прогадал. Один заработал на пару процентов больше, другой меньше. Какая разница? По большому счету никакой.

Да? 8) Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?


На мой взгляд, они заработали гемор.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:55

  Vlad442 написав:
  UA написав:В то же время Эврика продавалась около 23 000 за 38 метров.

23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.


Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:58

  Vlad442 написав:
  UA написав:Да? Сколько заработали покупатели Комфорт тауна от КАНа?

Не знаю. Лично я вложился в Эврику. Заработал. Больше меня этот вопрос не интересует, потому что это событие прошедших лет. Сейчас мне даже не интересно высчитывать рентабельность или вычислять до копеек во что мне обошелся каждый объект с учетом кредитов и рассрочек.
Мня более инетерсует, как я могу с толком потратить на себя дополнительное кешфлоу.

Больше я покупать недвижимость не буду. Хватит.
Продавать пока тоже воздержусь.


Покупать в Украине действительно не стоит.
А продажа на низком рынке - не самое правильное решение. Можно спокойно сдавать в ожидании роста рынка.
Так что опять согласен и принял аналогичное решение.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 02:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... dvijimosti
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 02:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Большой вопрос получится ли спокойно сдавать. И не покажется ли вскоре сегодняшний "низкий рынок" примерно тем, чем нам сегодня представляется уровень цен на киевскую недвижимость периода 2006-2007 годов. И самое главное будет ли у нас когда либо ещё что либо дорожать. Глобальный мировой экономический кризис с высокой вероятностью может разразиться уже в течении этого года. Он накладывается на наши выборы весной и осенью. Многие надеются спокойно посдавать до лучших времён. И нравится когда людям говорят, что они поступают верно. Т.е. то, что бы им хотелось слышать. Поэтому так не будет. Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости. Бесспорные драйверы роста не видны. А вот в другую сторону они есть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  dir написав:Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости.


избавлятся можно если есть альтернатива, а ее нет....
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