Додано: Чет 03 січ, 2019 10:27

dir написав: Большой вопрос получится ли спокойно сдавать. И не покажется ли вскоре сегодняшний "низкий рынок" примерно тем, чем нам сегодня представляется уровень цен на киевскую недвижимость периода 2006-2007 годов. И самое главное будет ли у нас когда либо ещё что либо дорожать. Глобальный мировой экономический кризис с высокой вероятностью может разразиться уже в течении этого года. Он накладывается на наши выборы весной и осенью. Многие надеются спокойно посдавать до лучших времён. И нравится когда людям говорят, что они поступают верно. Т.е. то, что бы им хотелось слышать. Поэтому так не будет. Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости. Бесспорные драйверы роста не видны. А вот в другую сторону они есть. Большой вопрос получится ли спокойно сдавать. И не покажется ли вскоре сегодняшний "низкий рынок" примерно тем, чем нам сегодня представляется уровень цен на киевскую недвижимость периода 2006-2007 годов. И самое главное будет ли у нас когда либо ещё что либо дорожать. Глобальный мировой экономический кризис с высокой вероятностью может разразиться уже в течении этого года. Он накладывается на наши выборы весной и осенью. Многие надеются спокойно посдавать до лучших времён. И нравится когда людям говорят, что они поступают верно. Т.е. то, что бы им хотелось слышать. Поэтому так не будет. Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости. Бесспорные драйверы роста не видны. А вот в другую сторону они есть.

Я и с Вами полностью согласен.Помимо Вами названных факторов, имеем перепроизводство бетона, который выходит и будет выходить на рынок аренды, взвинчивая предложение. В это-же время понаехи едут в Киев все меньше (да, пока еще динамика положительная, но она очень просела по сравнению с последними годами), предпочитая ЕС. Кроме того, киевляне тоже делают ноги, некоторые из них хаты не продают на низком рынке, а сдают, чем тоже повышают конкуренцию. И среди моих знакомых есть такие примеры. А если и продают, то хаты или идут на рынок аренды или вымывают арендаторов, в любом случае, пустыми не будут.Так что описанная Вами ситуация - чрезвычайно вероятна и даже в более жестком варианте.Цены 2006-2007, когда 1к хрущ на Сырце сдавался по цене аналогичного жилья в Нью-Йорке, у нас будут "..., сейчас подумаю..., никогда. Да, точно, никогда." (фильм "Множества"). И думаю, мы еще увидим не самые радостные сценарии с ценами. Другое дело, что не всем нужны деньги при таких ценах и лучше иметь нынешний доход, чем выйти в деньги. Выйти в деньги сейчас и потом войти в бетон при кризисе - тоже вариант. Только каждый смотрит со "своей кочки". Одно дело выйти из 100 метрового новостроя в пуповом районе (я думаю, некоторые понимают о чем я), получив на руки сумму, серьзную не только в Украине. Другое - из хруща, получив на руки 30-35 куе. Да, для Украины и это деньги, но на самом деле, это всего-лишь стоимость средней иномарки. Или полугодовая зарплата, скажем, плиточника, в, скажем, Норвегии.