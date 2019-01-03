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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1243124412451246

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:11

  dir написав:
  Alex6 написав:
  dir написав:Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости.


избавляться можно если есть альтернатива, а ее нет....
Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.


Это правда. Но правда и то, что после определенного момента снижения цен, вырученная от продажи сумма уже не настолько интересна, чтобы продавать. Не то, чтобы такой уж интересной была доходность по отношению к текущей цене, но вся эта суета ради нескольких десятков куе взять и куда-то засунуть....Иными словами, теряются тысячи куе в стоимости, при этом часть падения отыгрывает аренда (тоже снижаясь с каждым девалом, из которых ни один не будет последним). Поздно пить боржоми - продавать надо было в 2007-2008.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:14

  dir написав: Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.


айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводу :mrgreen:
но вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:31

Другое дело, что не всем нужны деньги при таких ценах и лучше иметь нынешний доход, чем выйти в деньги. Выйти в деньги сейчас и потом войти в бетон при кризисе - тоже вариант........ Другое - из хруща, получив на руки 30-35 куе. Да, для Украины и это деньги, но на самом деле, это всего-лишь стоимость средней иномарки. Или полугодовая зарплата, скажем, плиточника, в, скажем, Норвегии.
Зарплата (доход)условного "плиточника" где то там, хоть в абсолютных величинах и кажется нам привлекательной, совершенно нивелируется расходами на аренду жилья, питания, транспортные расходы. Если с семьёй, а особенно с ребёнком, то вообще от зарплаты до зарплаты. Сухим остатком(т.е. формированием накоплений) может быть отсутствие некоторых вышеперечисленных расходов.Уход от расходов на аренду тамошнего жилья через тамошнюю (на первый взгляд "очень доступную")ипотеку при детальном рассмотрении не таков и радужен. Значительное число условных "плиточников" это осознают.Ширятся настроения возврата, которые могут усилиться в случае отсутствия угрозы тотальной мобилизации. Последнее обстоятельство в значительной степени мотивировало к релокации и в случае прекращения влияния данного обстоятельства может привести к сохранению хотя бы сегодняшнего состояния дел хоть с продажей, хоть с арендой.
P.S. Под понятием "условный плиточник" понимать всех "релокантов" за последние несколько лет.
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:41

  kingkongovets написав:
  dir написав: Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.


айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводу :mrgreen:
но вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная :mrgreen:

Ничего такого (каких то глобальных повышательных трендов)он не профукал.Разве что ситуационные биения(на большое везение) туда-сюда.
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:18

  dir написав:
  kingkongovets написав:
  dir написав: Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.


айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводу :mrgreen:
но вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная :mrgreen:

Ничего такого (каких то глобальных повышательных трендов)он не профукал.Разве что ситуационные биения(на большое везение) туда-сюда.

согласен, "ситуационное биение" на -50куе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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