Додано: Чет 03 січ, 2019 20:14

dir написав: Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже. Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.



айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводу

но вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводуно вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.