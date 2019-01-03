Додано: Чет 03 січ, 2019 20:31

Другое дело, что не всем нужны деньги при таких ценах и лучше иметь нынешний доход, чем выйти в деньги. Выйти в деньги сейчас и потом войти в бетон при кризисе - тоже вариант........ Другое - из хруща, получив на руки 30-35 куе. Да, для Украины и это деньги, но на самом деле, это всего-лишь стоимость средней иномарки. Или полугодовая зарплата, скажем, плиточника, в, скажем, Норвегии.

Зарплата (доход)условного "плиточника" где то там, хоть в абсолютных величинах и кажется нам привлекательной, совершенно нивелируется расходами на аренду жилья, питания, транспортные расходы. Если с семьёй, а особенно с ребёнком, то вообще от зарплаты до зарплаты. Сухим остатком(т.е. формированием накоплений) может быть отсутствие некоторых вышеперечисленных расходов.Уход от расходов на аренду тамошнего жилья через тамошнюю (на первый взгляд "очень доступную")ипотеку при детальном рассмотрении не таков и радужен. Значительное число условных "плиточников" это осознают.Ширятся настроения возврата, которые могут усилиться в случае отсутствия угрозы тотальной мобилизации. Последнее обстоятельство в значительной степени мотивировало к релокации и в случае прекращения влияния данного обстоятельства может привести к сохранению хотя бы сегодняшнего состояния дел хоть с продажей, хоть с арендой.P.S. Под понятием "условный плиточник" понимать всех "релокантов" за последние несколько лет.