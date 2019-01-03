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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:11
dir написав: Alex6 написав: dir написав:
Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости.
избавляться можно если есть альтернатива, а ее нет....
Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.
Это правда. Но правда и то, что после определенного момента снижения цен, вырученная от продажи сумма уже не настолько интересна, чтобы продавать. Не то, чтобы такой уж интересной была доходность по отношению к текущей цене, но вся эта суета ради нескольких десятков куе взять и куда-то засунуть....Иными словами, теряются тысячи куе в стоимости, при этом часть падения отыгрывает аренда (тоже снижаясь с каждым девалом, из которых ни один не будет последним). Поздно пить боржоми - продавать надо было в 2007-2008.
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rjkz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:14
dir написав:
Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.
айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводу
но вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:31
Другое дело, что не всем нужны деньги при таких ценах и лучше иметь нынешний доход, чем выйти в деньги. Выйти в деньги сейчас и потом войти в бетон при кризисе - тоже вариант........ Другое - из хруща, получив на руки 30-35 куе. Да, для Украины и это деньги, но на самом деле, это всего-лишь стоимость средней иномарки. Или полугодовая зарплата, скажем, плиточника, в, скажем, Норвегии.
Зарплата (доход)условного "плиточника" где то там, хоть в абсолютных величинах и кажется нам привлекательной, совершенно нивелируется расходами на аренду жилья, питания, транспортные расходы. Если с семьёй, а особенно с ребёнком, то вообще от зарплаты до зарплаты. Сухим остатком(т.е. формированием накоплений) может быть отсутствие некоторых вышеперечисленных расходов.Уход от расходов на аренду тамошнего жилья через тамошнюю (на первый взгляд "очень доступную")ипотеку при детальном рассмотрении не таков и радужен. Значительное число условных "плиточников" это осознают.Ширятся настроения возврата, которые могут усилиться в случае отсутствия угрозы тотальной мобилизации. Последнее обстоятельство в значительной степени мотивировало к релокации и в случае прекращения влияния данного обстоятельства может привести к сохранению хотя бы сегодняшнего состояния дел хоть с продажей, хоть с арендой.
P.S. Под понятием "условный плиточник" понимать всех "релокантов" за последние несколько лет.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:41
kingkongovets написав: dir написав:
Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.
айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводу
но вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная
Ничего такого (каких то глобальных повышательных трендов)он не профукал.Разве что ситуационные биения(на большое везение) туда-сюда.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 21:18
dir написав: kingkongovets написав: dir написав:
Альтернатива может состоять в невозможности уже в недалёком времени реализовать свои метры по сегодняшним "ужасно низким" ценам. Ещё одна проблема "в головах", т.е. в укоренившемся мнении в том, что ниже некуда. Надо понимать, что всегда есть куда хуже и ниже.
айрмакс, руководствуясь точно такими же соображениями успешно профукал дно и теперь очень сильно рефлексирует по этому поводу
но вы пишите, пишите, жизнь ведь очень длинная
Ничего такого (каких то глобальных повышательных трендов)он не профукал.Разве что ситуационные биения(на большое везение) туда-сюда
.
согласен, "ситуационное биение" на -50куе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:09
[/quote]согласен, "ситуационное биение" на -50куе...[/quote]
Был бы глобательный повышательный тренд как в 2006-07 никто бы мимо не прошёл. А так разовка, конкретный случай. Точечная ситуация.
Востаннє редагувалось dir
в Чет 03 січ, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:11
rjkz написав:
3. ТЯжело сдаваемые объекты порой попадают в портфель помимо наших планов. Как вариант - наследство или решение об инвестиции в не самый подходящий момент, но при вынужденной инвестиции (у меня такое было, когда на руках была сумма, а объектов было не особо, и поезд цен набирал ход - каждый день ценник поднимался на приличные проценты).
Придерживаюсь стратегии - Если на рынке нет однозначно интересных объектов, то это проблема застройщика или продавца, а не моя.
Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:24
dir написав:
Другое дело, что не всем нужны деньги при таких ценах и лучше иметь нынешний доход, чем выйти в деньги. Выйти в деньги сейчас и потом войти в бетон при кризисе - тоже вариант........ Другое - из хруща, получив на руки 30-35 куе. Да, для Украины и это деньги, но на самом деле, это всего-лишь стоимость средней иномарки. Или полугодовая зарплата, скажем, плиточника, в, скажем, Норвегии.
Зарплата (доход)условного "плиточника" где то там, хоть в абсолютных величинах и кажется нам привлекательной, совершенно нивелируется расходами на аренду жилья, питания, транспортные расходы. Если с семьёй, а особенно с ребёнком, то вообще от зарплаты до зарплаты. Сухим остатком(т.е. формированием накоплений) может быть отсутствие некоторых вышеперечисленных расходов.Уход от расходов на аренду тамошнего жилья через тамошнюю (на первый взгляд "очень доступную")ипотеку при детальном рассмотрении не таков и радужен. Значительное число условных "плиточников" это осознают.Ширятся настроения возврата, которые могут усилиться в случае отсутствия угрозы тотальной мобилизации. Последнее обстоятельство в значительной степени мотивировало к релокации и в случае прекращения влияния данного обстоятельства может привести к сохранению хотя бы сегодняшнего состояния дел хоть с продажей, хоть с арендой.
P.S. Под понятием "условный плиточник" понимать всех "релокантов" за последние несколько лет.
Я как раз имел ввиду вполне определенного плиточника, а не "условного". Хотя и Вы во многом правы - как стоимость жизни так и структура расходов НЕ У НАС совсем другая. Я не стану раскладывать по пунктам на чем и как можно экономить, чтобы привезти в Украину максимум возможного из заработанного, могу только сказать, что для одного человека в довольно дорогом городе таком как Нью Йорк, вполне реально жить на 1 куе +/- 100 баксов. И это будет включать аренду (комнаты, но для одного, желающего соскирдовать по максимуму это и приемлемо и очень распространено), питание (не в ресторанах, но вполне качественная еда в супермаркетах), проезд на общественном транспорте (именно в НЙ проще на нем), мобильная связь и моб интернет, шмотки. Для семьи это примерно 2,5-3 куе, в зависимости от состава. Но там и зарплаты одни из самых высоких в США. В других местах зарплаты меньше, но и затраты там намного меньше.
Про Норвегию вспомнил лишь по причине отъезда "условного плиточника" несколько месяцев назад. Так, про Норвегию я знаю лишь что это бешено дорогая для проживания страна, но с очень высоким уровнем доходов.
К чему я веду?
Пока разница между Украиной и такого рода странами в том, что товары стоят международную цену (по факту зачастую намного дороже. По крайней мере, сравнивая с США), а рабочая сила стоит как в странах четвертого мира. Поэтому восприятие денег у нас искажено через призму низких доходов населения. Собственно, до 2008 года был короткий период, когда Украина была по доходам населения на уровне, близком к цивилизованному миру. Если абстрагироваться от сегодняшней ситуации в Украине, то не станешь заниматься "мышиной возней".
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:25
dir написав:
Другое дело, что не всем нужны деньги при таких ценах и лучше иметь нынешний доход, чем выйти в деньги. Выйти в деньги сейчас и потом войти в бетон при кризисе - тоже вариант........ Другое - из хруща, получив на руки 30-35 куе. Да, для Украины и это деньги, но на самом деле, это всего-лишь стоимость средней иномарки. Или полугодовая зарплата, скажем, плиточника, в, скажем, Норвегии.
Зарплата (доход)условного "плиточника" где то там, хоть в абсолютных величинах и кажется нам привлекательной, совершенно нивелируется расходами на аренду жилья, питания, транспортные расходы. Если с семьёй, а особенно с ребёнком, то вообще от зарплаты до зарплаты. Сухим остатком(т.е. формированием накоплений) может быть отсутствие некоторых вышеперечисленных расходов.Уход от расходов на аренду тамошнего жилья через тамошнюю (на первый взгляд "очень доступную")ипотеку при детальном рассмотрении не таков и радужен. Значительное число условных "плиточников" это осознают.Ширятся настроения возврата, которые могут усилиться в случае отсутствия угрозы тотальной мобилизации. Последнее обстоятельство в значительной степени мотивировало к релокации и в случае прекращения влияния данного обстоятельства может привести к сохранению хотя бы сегодняшнего состояния дел хоть с продажей, хоть с арендой.
P.S. Под понятием "условный плиточник" понимать всех "релокантов" за последние несколько лет.
условний понаех стае понауехом на завжди в більшості випадків
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:30
UA написав: rjkz написав:
3. ТЯжело сдаваемые объекты порой попадают в портфель помимо наших планов. Как вариант - наследство или решение об инвестиции в не самый подходящий момент, но при вынужденной инвестиции (у меня такое было, когда на руках была сумма, а объектов было не особо, и поезд цен набирал ход - каждый день ценник поднимался на приличные проценты).
Придерживаюсь стратегии - Если на рынке нет однозначно интересных объектов, то это проблема застройщика или продавца, а не моя.
Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать.
Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)? Или ценник продажи такой, что если это все-таки сдать, то получится очень некислая доходность?
Насчет неинтересных объектов и проблем - в 2001-м-2007-м ситуация была другой.
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