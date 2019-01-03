Додано: Чет 03 січ, 2019 22:24

dir написав: Другое дело, что не всем нужны деньги при таких ценах и лучше иметь нынешний доход, чем выйти в деньги. Выйти в деньги сейчас и потом войти в бетон при кризисе - тоже вариант........ Другое - из хруща, получив на руки 30-35 куе. Да, для Украины и это деньги, но на самом деле, это всего-лишь стоимость средней иномарки. Или полугодовая зарплата, скажем, плиточника, в, скажем, Норвегии. Зарплата (доход)условного "плиточника" где то там, хоть в абсолютных величинах и кажется нам привлекательной, совершенно нивелируется расходами на аренду жилья, питания, транспортные расходы. Если с семьёй, а особенно с ребёнком, то вообще от зарплаты до зарплаты. Сухим остатком(т.е. формированием накоплений) может быть отсутствие некоторых вышеперечисленных расходов.Уход от расходов на аренду тамошнего жилья через тамошнюю (на первый взгляд "очень доступную")ипотеку при детальном рассмотрении не таков и радужен. Значительное число условных "плиточников" это осознают.Ширятся настроения возврата, которые могут усилиться в случае отсутствия угрозы тотальной мобилизации. Последнее обстоятельство в значительной степени мотивировало к релокации и в случае прекращения влияния данного обстоятельства может привести к сохранению хотя бы сегодняшнего состояния дел хоть с продажей, хоть с арендой.

P.S. Под понятием "условный плиточник" понимать всех "релокантов" за последние несколько лет. Зарплата (доход)условного "плиточника" где то там, хоть в абсолютных величинах и кажется нам привлекательной, совершенно нивелируется расходами на аренду жилья, питания, транспортные расходы. Если с семьёй, а особенно с ребёнком, то вообще от зарплаты до зарплаты. Сухим остатком(т.е. формированием накоплений) может быть отсутствие некоторых вышеперечисленных расходов.Уход от расходов на аренду тамошнего жилья через тамошнюю (на первый взгляд "очень доступную")ипотеку при детальном рассмотрении не таков и радужен. Значительное число условных "плиточников" это осознают.Ширятся настроения возврата, которые могут усилиться в случае отсутствия угрозы тотальной мобилизации. Последнее обстоятельство в значительной степени мотивировало к релокации и в случае прекращения влияния данного обстоятельства может привести к сохранению хотя бы сегодняшнего состояния дел хоть с продажей, хоть с арендой.P.S. Под понятием "условный плиточник" понимать всех "релокантов" за последние несколько лет.

Я как раз имел ввиду вполне определенного плиточника, а не "условного". Хотя и Вы во многом правы - как стоимость жизни так и структура расходов НЕ У НАС совсем другая. Я не стану раскладывать по пунктам на чем и как можно экономить, чтобы привезти в Украину максимум возможного из заработанного, могу только сказать, что для одного человека в довольно дорогом городе таком как Нью Йорк, вполне реально жить на 1 куе +/- 100 баксов. И это будет включать аренду (комнаты, но для одного, желающего соскирдовать по максимуму это и приемлемо и очень распространено), питание (не в ресторанах, но вполне качественная еда в супермаркетах), проезд на общественном транспорте (именно в НЙ проще на нем), мобильная связь и моб интернет, шмотки. Для семьи это примерно 2,5-3 куе, в зависимости от состава. Но там и зарплаты одни из самых высоких в США. В других местах зарплаты меньше, но и затраты там намного меньше.Про Норвегию вспомнил лишь по причине отъезда "условного плиточника" несколько месяцев назад. Так, про Норвегию я знаю лишь что это бешено дорогая для проживания страна, но с очень высоким уровнем доходов.К чему я веду?Пока разница между Украиной и такого рода странами в том, что товары стоят международную цену (по факту зачастую намного дороже. По крайней мере, сравнивая с США), а рабочая сила стоит как в странах четвертого мира. Поэтому восприятие денег у нас искажено через призму низких доходов населения. Собственно, до 2008 года был короткий период, когда Украина была по доходам населения на уровне, близком к цивилизованному миру. Если абстрагироваться от сегодняшней ситуации в Украине, то не станешь заниматься "мышиной возней".