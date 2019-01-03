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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1244124512461247

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:31

  rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.

В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал.
Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил.
Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:44

  rjkz написав:Думаю,сейчас будет приподрост. После выборов начнется.ж.па. Кто-бы ни пришел к власти. Сейчас берутся внешние (валютные) долги под 10% годовых :shock: . Отдавать будем все мы и экономика будет в ж.пе. Единственный момент, когда их можно отдать с надеждой, что это забудется до следующих выборов - первые 2 года после выборов.
Если-же еще принять во внимание, что выборы денЁх стоят, то офшоры изрядно полиняют и их после выборов надо будет восполнять. Это тоже надо учитывать.

Больше ориентируюсь на глобальные (внешеэкономические) факторы как триггеры украинских кризисов.
Да,государственные долги под 10% в принципе не погашаемые. Такая ставка свидетельствует о проблемности кредитора.
ПС Между Украиной и Аргентиной есть какая то метафизическая связь. Мы делаем все глупости которые совершала Аргентина :mrgreen:
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  #<1 ... 1244124512461247
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