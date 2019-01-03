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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:31
rjkz написав:
Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.
В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал.
Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил.
Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:44
rjkz написав:
Думаю,сейчас будет приподрост. После выборов начнется.ж.па. Кто-бы ни пришел к власти. Сейчас берутся внешние (валютные) долги под 10% годовых
. Отдавать будем все мы и экономика будет в ж.пе. Единственный момент, когда их можно отдать с надеждой, что это забудется до следующих выборов - первые 2 года после выборов.
Если-же еще принять во внимание, что выборы денЁх стоят, то офшоры изрядно полиняют и их после выборов надо будет восполнять. Это тоже надо учитывать.
Больше ориентируюсь на глобальные (внешеэкономические) факторы как триггеры украинских кризисов.
Да,государственные долги под 10% в принципе не погашаемые. Такая ставка свидетельствует о проблемности кредитора.
ПС Между Украиной и Аргентиной есть какая то метафизическая связь. Мы делаем все глупости которые совершала Аргентина
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