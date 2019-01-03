Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.
В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал. Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил. Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
rjkz написав:Думаю,сейчас будет приподрост. После выборов начнется.ж.па. Кто-бы ни пришел к власти. Сейчас берутся внешние (валютные) долги под 10% годовых . Отдавать будем все мы и экономика будет в ж.пе. Единственный момент, когда их можно отдать с надеждой, что это забудется до следующих выборов - первые 2 года после выборов. Если-же еще принять во внимание, что выборы денЁх стоят, то офшоры изрядно полиняют и их после выборов надо будет восполнять. Это тоже надо учитывать.
Больше ориентируюсь на глобальные (внешеэкономические) факторы как триггеры украинских кризисов. Да,государственные долги под 10% в принципе не погашаемые. Такая ставка свидетельствует о проблемности кредитора. ПС Между Украиной и Аргентиной есть какая то метафизическая связь. Мы делаем все глупости которые совершала Аргентина
[quote]Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)? Или ценник продажи такой, что если это все-таки сдать, то получится очень некислая доходность? Насчет неинтересных объектов и проблем - в 2001-м-2007-м ситуация была другой.[quote]
Вполне жизненная ситуация. Если доки, то до выправления доков сдавать.Если ещё и локация подкачала, то сдавать за сколько возможно. В большинстве случаев цена недвижимости и стоимость аренды как то коррелирует. Редко стоит дёшево, а сдаётся дорого. Но всё равно от не свежей недвижимости и(или) в плохой локации, как по мне, желательно избавляться по реальной цене на момент реализации. Несмотря на ситуативную доходность.Особенно с 2001 по 2004 надо было очень поискать перспективные проекты. Их в принципе было наперечёт.
Востаннє редагувалось dir в Чет 03 січ, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.
В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал. Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил. Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн. Риски космические были.
rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.
В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал. Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил. Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн. Риски космические были.
Жуть. И Славку Непопа Кличко своим замом назначил. Начинаю опасаться дефолта города Киева.
rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.
В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал. Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил. Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн. Риски космические были.
dir написав:Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости.
избавлятся можно если есть альтернатива, а ее нет....
В УКРАИНЕ - действительно нет, но, Вы должно быть, не придали одному слову должного внимания.
я читал об успешных инвестициях в зарубежную недвижимость в размере одной квартиры. штука очень деликатная и для успеха должно совпасть много факторов. для нашего манюпаса хорошо если выйти в ноль, гораздо проще и надежней конкурировать здесь ценой снижая свою рентабельность
UA написав:В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал. Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил. Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн. Риски космические были.
Жуть. И Славку Непопа Кличко своим замом назначил. Начинаю опасаться дефолта города Киева.