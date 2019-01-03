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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1245124612471248>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:31

  rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.

В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал.
Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил.
Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:44

  rjkz написав:Думаю,сейчас будет приподрост. После выборов начнется.ж.па. Кто-бы ни пришел к власти. Сейчас берутся внешние (валютные) долги под 10% годовых :shock: . Отдавать будем все мы и экономика будет в ж.пе. Единственный момент, когда их можно отдать с надеждой, что это забудется до следующих выборов - первые 2 года после выборов.
Если-же еще принять во внимание, что выборы денЁх стоят, то офшоры изрядно полиняют и их после выборов надо будет восполнять. Это тоже надо учитывать.

Больше ориентируюсь на глобальные (внешеэкономические) факторы как триггеры украинских кризисов.
Да,государственные долги под 10% в принципе не погашаемые. Такая ставка свидетельствует о проблемности кредитора.
ПС Между Украиной и Аргентиной есть какая то метафизическая связь. Мы делаем все глупости которые совершала Аргентина :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:56

[quote]Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)? Или ценник продажи такой, что если это все-таки сдать, то получится очень некислая доходность?
Насчет неинтересных объектов и проблем - в 2001-м-2007-м ситуация была другой.[quote]


Вполне жизненная ситуация. Если доки, то до выправления доков сдавать.Если ещё и локация подкачала, то сдавать за сколько возможно. В большинстве случаев цена недвижимости и стоимость аренды как то коррелирует. Редко стоит дёшево, а сдаётся дорого. Но всё равно от не свежей недвижимости и(или) в плохой локации, как по мне, желательно избавляться по реальной цене на момент реализации. Несмотря на ситуативную доходность.Особенно с 2001 по 2004 надо было очень поискать перспективные проекты. Их в принципе было наперечёт.
Востаннє редагувалось dir в Чет 03 січ, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:02

  UA написав:
  rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.

В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал.
Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил.
Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.


Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн.
Риски космические были.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:06

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.

В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал.
Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил.
Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.


Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн.
Риски космические были.

Жуть. И Славку Непопа Кличко своим замом назначил.
Начинаю опасаться дефолта города Киева.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:25

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:Еще раз, в феврале 2015-го можно было инвестировать при курсе 35(40) при ценнике около 400 кгрн прайса.

В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал.
Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил.
Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.


Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн.
Риски космические были.
Хуже, недопустимые!
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:27

  rjkz написав:
  Alex6 написав:
  dir написав:Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости.


избавлятся можно если есть альтернатива, а ее нет....


В УКРАИНЕ - действительно нет, но, Вы должно быть, не придали одному слову должного внимания.


я читал об успешных инвестициях в зарубежную недвижимость в размере одной квартиры. штука очень деликатная и для успеха должно совпасть много факторов. для нашего манюпаса хорошо если выйти в ноль, гораздо проще и надежней конкурировать здесь ценой снижая свою рентабельность
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:27

  rjkz написав: Собственно, до 2008 года был короткий период, когда Украина была по доходам населения на уровне, близком к цивилизованному миру.

Со средней зарплатой в $342 при долларовых ценах на все выше чем сейчас?
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm08_u.htm
MaximS
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:28

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:В те напряженные февральские дни был полностью погружен в другой объект и о раздаче розовых слонов ЖИБом даже не знал.
Если отмотать ситуацию назад, я бы по 10 000-13 000 у.е Круши бы не купил.
Риски просто гигантские. Если бы курс остался на уровне 40, у ЖИБа при всем их желании не хватило бы финансов для продолжения стройки.


Напрягши память, припомнил, что прайс начинался что-то в районе 390 кгрн.
Риски космические были.

Жуть. И Славку Непопа Кличко своим замом назначил.
Начинаю опасаться дефолта города Киева.


Да? Когда? Я что-то пропустил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:33

  MaximS написав:
  rjkz написав: Собственно, до 2008 года был короткий период, когда Украина была по доходам населения на уровне, близком к цивилизованному миру.

Со средней зарплатой в $342 при долларовых ценах на все выше чем сейчас?
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm08_u.htm


Талана!
Вы верите госстату?
Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.
rjkz
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