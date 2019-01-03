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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1245124612471248

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:26

  rjkz написав:

Да? Когда? Я что-то пропустил.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ko-344915/
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:36

  rjkz написав:
  MaximS написав:
  rjkz написав: Собственно, до 2008 года был короткий период, когда Украина была по доходам населения на уровне, близком к цивилизованному миру.

Со средней зарплатой в $342 при долларовых ценах на все выше чем сейчас?
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm08_u.htm


Талана!
Вы верите госстату?
Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.

Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 01:09

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  MaximS написав:Со средней зарплатой в $342 при долларовых ценах на все выше чем сейчас?
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm08_u.htm


Талана!
Вы верите госстату?
Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.

Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!


Не, ну тогда реально у людей получше было. Да, не у всех, но тогда еще не было "европейских цен".

Кстати, поинтересуйтесь - сколько стоят на страховых аукционах США эти "битоутопленники"
rjkz
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  #<1 ... 1245124612471248
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