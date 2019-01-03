Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Талана! Вы верите госстату? Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.
Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!
Талана! Вы верите госстату? Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.
Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!
Не, ну тогда реально у людей получше было. Да, не у всех, но тогда еще не было "европейских цен".
Кстати, поинтересуйтесь - сколько стоят на страховых аукционах США эти "битоутопленники"