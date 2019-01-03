Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Талана! Вы верите госстату? Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.
Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!
Талана! Вы верите госстату? Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.
Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!
Не, ну тогда реально у людей получше было. Да, не у всех, но тогда еще не было "европейских цен".
Кстати, поинтересуйтесь - сколько стоят на страховых аукционах США эти "битоутопленники"
kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон такое
Вы считаете - это дорого или дешево? Имеется ввиду новый дом на набережной? Там квартиры до введения в эксплуатацию стоили меньше 20К. Но там шумно. И проблемы с парковкой. Или это Ярославичи-2? там ценник был повыше - 22-24К, но со жлоб-ремонтом от застройщика. В "старых" новостроях подороже будет. Я писал, что снимаю в другом месте (тихо и с шикарным видом) - так с НГ передоговорились на 230$, и то, пТаМуШо уже третий год снимаю... А ездить действительно удобно. Когда там ночую , то в офис на подол (к 10-10:30) добираюсь в среднем за 20 мин
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Редкий случай когда соглашусь с Франтом. В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.
Может дело в другом? В жадности арендодателей? Выше приводился пример 1К за 16500 в в ОболСкае. Так вуот, самая дорогая однуха (когда я покупал свою 2К) стоила около 50К евро. Ну ремонт с обстановкой - еще 17К евро. А аренду зарядили 500 евро???? 100 евро в месяц аморт отчисления. Итого аренда без амортизации = 400х12/50Кх100= 9,6% годовых. Нехилый навар до такса. Очень мнного, как по мировым меркам. Когда арендные ставки упадут до 5,0% годовых без учета амортизации - все образумится. И тогда старому фонду придется туго...
kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон такое
Вы считаете - это дорого или дешево? Имеется ввиду новый дом на набережной? Там квартиры до введения в эксплуатацию стоили меньше 20К. Но там шумно. И проблемы с парковкой. Или это Ярославичи-2? там ценник был повыше - 22-24К, но со жлоб-ремонтом от застройщика. В "старых" новостроях подороже будет. Я писал, что снимаю в другом месте (тихо и с шикарным видом) - так с НГ передоговорились на 230$, и то, пТаМуШо уже третий год снимаю... А ездить действительно удобно. Когда там ночую , то в офис на подол (к 10-10:30) добираюсь в среднем за 20 мин
спецом щас переспросил - кургузова 11б, дом только сдан думаю дешево, но я ж там не был внутри и не представляю где это
зы: бонус)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"
Редкий случай когда соглашусь с Франтом. В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.
Может дело в другом? В жадности арендодателей? Выше приводился пример 1К за 16500 в в ОболСкае. Так вуот, самая дорогая однуха (когда я покупал свою 2К) стоила около 50К евро. Ну ремонт с обстановкой - еще 17К евро. А аренду зарядили 500 евро???? 100 евро в месяц аморт отчисления. Итого аренда без амортизации = 400х12/50Кх100= 9,6% годовых. Нехилый навар до такса. Очень мнного, как по мировым меркам. Когда арендные ставки упадут до 5,0% годовых без учета амортизации - все образумится. И тогда старому фонду придется туго...
Меня учили считать доходность аренды не от суммы, затраченной в своё время на приобретение недвижимости и на её ремонт, а от сегодняшней примерной стоимости объекта.