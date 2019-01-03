Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:36

kingkongovets написав: вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру

в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу

сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон

такое вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартирув результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачусам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слонтакое

Вы считаете - это дорого или дешево? Имеется ввиду новый дом на набережной? Там квартиры до введения в эксплуатацию стоили меньше 20К. Но там шумно. И проблемы с парковкой. Или это Ярославичи-2? там ценник был повыше - 22-24К, но со жлоб-ремонтом от застройщика.В "старых" новостроях подороже будет. Я писал, что снимаю в другом месте (тихо и с шикарным видом) - так с НГ передоговорились на 230$, и то, пТаМуШо уже третий год снимаю...А ездить действительно удобно. Когда там ночую, то в офис на подол (к 10-10:30) добираюсь в среднем за 20 мин