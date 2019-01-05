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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1245124612471248

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:26

  rjkz написав:

Да? Когда? Я что-то пропустил.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ko-344915/
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:36

  rjkz написав:
  MaximS написав:
  rjkz написав: Собственно, до 2008 года был короткий период, когда Украина была по доходам населения на уровне, близком к цивилизованному миру.

Со средней зарплатой в $342 при долларовых ценах на все выше чем сейчас?
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm08_u.htm


Талана!
Вы верите госстату?
Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.

Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 01:09

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  MaximS написав:Со средней зарплатой в $342 при долларовых ценах на все выше чем сейчас?
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm08_u.htm


Талана!
Вы верите госстату?
Реальные доходы В СРЕДНЕМ были не меньше штуцера. И это очень по-скромному.

Так и сейчас судя по количеству отремонтированных американских битоутопленников на улицах и перезвону Хтых айпонов в маршрутках всё пучком у народа. Непонятно зачем Жюле цену на газ снижать. Как и цену на отопление. Человеки жируют и Гройсьман всё это видит!


Не, ну тогда реально у людей получше было. Да, не у всех, но тогда еще не было "европейских цен".

Кстати, поинтересуйтесь - сколько стоят на страховых аукционах США эти "битоутопленники"
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:36

  kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру
в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу
сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон
такое

Вы считаете - это дорого или дешево? Имеется ввиду новый дом на набережной? Там квартиры до введения в эксплуатацию стоили меньше 20К. Но там шумно. И проблемы с парковкой. Или это Ярославичи-2? там ценник был повыше - 22-24К, но со жлоб-ремонтом от застройщика.
В "старых" новостроях подороже будет. Я писал, что снимаю в другом месте (тихо и с шикарным видом) - так с НГ передоговорились на 230$, и то, пТаМуШо уже третий год снимаю...
А ездить действительно удобно. Когда там ночую :D , то в офис на подол (к 10-10:30) добираюсь в среднем за 20 мин
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:56

  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.

Может дело в другом? В жадности арендодателей? Выше приводился пример 1К за 16500 в в ОболСкае. Так вуот, самая дорогая однуха (когда я покупал свою 2К) стоила около 50К евро. Ну ремонт с обстановкой - еще 17К евро. А аренду зарядили 500 евро????
100 евро в месяц аморт отчисления. Итого аренда без амортизации = 400х12/50Кх100= 9,6% годовых. Нехилый навар до такса. Очень мнного, как по мировым меркам.
Когда арендные ставки упадут до 5,0% годовых без учета амортизации - все образумится.
И тогда старому фонду придется туго...
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:29

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

J_P написав:
  kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру
в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу
сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон
такое

Вы считаете - это дорого или дешево? Имеется ввиду новый дом на набережной? Там квартиры до введения в эксплуатацию стоили меньше 20К. Но там шумно. И проблемы с парковкой. Или это Ярославичи-2? там ценник был повыше - 22-24К, но со жлоб-ремонтом от застройщика.
В "старых" новостроях подороже будет. Я писал, что снимаю в другом месте (тихо и с шикарным видом) - так с НГ передоговорились на 230$, и то, пТаМуШо уже третий год снимаю...
А ездить действительно удобно. Когда там ночую :D , то в офис на подол (к 10-10:30) добираюсь в среднем за 20 мин


спецом щас переспросил - кургузова 11б, дом только сдан
думаю дешево, но я ж там не был внутри и не представляю где это

зы: бонус)

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:50

  J_P написав:
  UA написав:
  Frant написав:"Да и чтобы арендатор имел возможность платить 500-600 доларов, это должны быть и доходы у него соответствующие, от 1000$ зарплаты в месяц и выше, и ещё желание столько тратить на аренду. Где столько высокооплачиваемых арендаторов на эти квартиры набрать, если большинство приезжих работают за 12000 - 15000 грн?"

http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Редкий случай когда соглашусь с Франтом.
В дешевом сегменте, но в более менее нормальном районе, отсутствует расширение предложения. В среднем и дорогом сегменте предложение прет как на дрожжах.

Может дело в другом? В жадности арендодателей? Выше приводился пример 1К за 16500 в в ОболСкае. Так вуот, самая дорогая однуха (когда я покупал свою 2К) стоила около 50К евро. Ну ремонт с обстановкой - еще 17К евро. А аренду зарядили 500 евро????
100 евро в месяц аморт отчисления. Итого аренда без амортизации = 400х12/50Кх100= 9,6% годовых. Нехилый навар до такса. Очень мнного, как по мировым меркам.
Когда арендные ставки упадут до 5,0% годовых без учета амортизации - все образумится.
И тогда старому фонду придется туго...

Меня учили считать доходность аренды не от суммы, затраченной в своё время на приобретение недвижимости и на её ремонт, а от сегодняшней примерной стоимости объекта.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:45

  UA написав:
  rjkz написав:

Да? Когда? Я что-то пропустил.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ko-344915/

Поржал
:mrgreen:
Моя работа будет сконцентрирована на создании нового качества городской инфраструктуры, когда каждый коммунальный объект, который мы вводим в эксплуатацию, должен выглядеть современным и соответствовать самым высоким стандартам качества", — заявил он.

Урбанист хeров
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:50

  rjkz написав:
  UA написав:Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать.

Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)?

в крупных городах продается все, что с документами, независимо от расположения и состояния.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:56

  kingkongovets написав:
J_P написав:
  kingkongovets написав:вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился и снял квартиру в центре вышгорода за 6000+ коммунальные, работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон

спецом щас переспросил - кургузова 11б, дом только сдан
думаю дешево, но я не был внутри и не представляю где это зы: бонус)
[/img]

шоб вы представляли, где это, с некоторых окон верхних этажей кургузова 11 такой же бонус, только с севера на юг.
Савченко Так!
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