Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:29

J_P написав: kingkongovets написав: вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартиру

в результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачу

сам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слон

такое вести с полей - тренер рассказал, шо поссорился с девушкой у которой жил и пришлось в срочном порядке за два дня искать съемную квартирув результате снял квартиру в новострое (первая сдача) в самом центре вышгорода за 6000 + коммунальные, напрямую без брокера, говорит у дамы еще много квартир под сдачусам работает на оболони, ездить удобно, говорит шо доволен, как слонтакое

Вы считаете - это дорого или дешево? Имеется ввиду новый дом на набережной? Там квартиры до введения в эксплуатацию стоили меньше 20К. Но там шумно. И проблемы с парковкой. Или это Ярославичи-2? там ценник был повыше - 22-24К, но со жлоб-ремонтом от застройщика.

В "старых" новостроях подороже будет. Я писал, что снимаю в другом месте (тихо и с шикарным видом) - так с НГ передоговорились на 230$, и то, пТаМуШо уже третий год снимаю...

А ездить действительно удобно. Когда там ночую , то в офис на подол (к 10-10:30) добираюсь в среднем за 20 мин Вы считаете - это дорого или дешево? Имеется ввиду новый дом на набережной? Там квартиры до введения в эксплуатацию стоили меньше 20К. Но там шумно. И проблемы с парковкой. Или это Ярославичи-2? там ценник был повыше - 22-24К, но со жлоб-ремонтом от застройщика.В "старых" новостроях подороже будет. Я писал, что снимаю в другом месте (тихо и с шикарным видом) - так с НГ передоговорились на 230$, и то, пТаМуШо уже третий год снимаю...А ездить действительно удобно. Когда там ночую, то в офис на подол (к 10-10:30) добираюсь в среднем за 20 мин



спецом щас переспросил - кургузова 11б, дом только сдан

думаю дешево, но я ж там не был внутри и не представляю где это



зы: бонус)



спецом щас переспросил - кургузова 11б, дом только сдандумаю дешево, но я ж там не был внутри и не представляю где этозы: бонус)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.