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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1246124712481249

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:16

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать.

Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)?

в крупных городах продается все, что с документами, независимо от расположения и состояния.


Вопрос цены, но... был такой анекдот:
Разговаривают две представительницы древнейшей профессии:
-Ты в первый раз за деньги или по любви?
-Та! Три рубля - разве деньги? Выходит, что по любви.

Вот и с этим как в анекдоте.
Если продать за бесцень - это подарить.
Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?
rjkz
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  #<1 ... 1246124712481249
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