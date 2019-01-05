antonivs3 написав:
в крупных городах продается все, что с документами, независимо от расположения и состояния.
Вопрос цены, но... был такой анекдот:
Разговаривают две представительницы древнейшей профессии:
-Ты в первый раз за деньги или по любви?
-Та! Три рубля - разве деньги? Выходит, что по любви.
Вот и с этим как в анекдоте.
Если продать за бесцень - это подарить.
Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?