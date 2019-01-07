Додано: Суб 05 січ, 2019 20:16

antonivs3 написав: rjkz написав: UA написав: Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать. Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать.

Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)? Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)?

в крупных городах продается все, что с документами, независимо от расположения и состояния. в крупных городах продается все, что с документами, независимо от расположения и состояния.

Вопрос цены, но... был такой анекдот:Разговаривают две представительницы древнейшей профессии:-Ты в первый раз за деньги или по любви?-Та! Три рубля - разве деньги? Выходит, что по любви.Вот и с этим как в анекдоте.Если продать за бесцень - это подарить.Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?