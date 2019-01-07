Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать.
Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)?
в крупных городах продается все, что с документами, независимо от расположения и состояния.
Вопрос цены, но... был такой анекдот: Разговаривают две представительницы древнейшей профессии: -Ты в первый раз за деньги или по любви? -Та! Три рубля - разве деньги? Выходит, что по любви.
Вот и с этим как в анекдоте. Если продать за бесцень - это подарить. Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?
rjkz написав:Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?
Если подшаманить, то шансы на появление желающих приобрести прелесть также могут ощутимо вырасти.
UA написав:В то же время Эврика продавалась около 23 000 за 38 метров.
23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого. 10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х.
В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).
rjkz написав: Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х.
В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).
А можно больше подробностей про возможный завал Аркады ?
rjkz написав: Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х.
В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).
А можно больше подробностей про возможный завал Аркады ?
У банка давным давно проблемы, он чудом выстрял в банкопад (возможно, чудо просто занесли кому нужно). А банк и застройщик прочно связаны
Vlad442 написав:23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого. 10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.
Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х.
В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).
У Аркады был огромный финансовый разрыв. Она гнала этажи в невыкупленных домах, а там где все было продано стройки тормозились (фигли, все уже оплачено). Это про Патриотику. И на этом фоне они еще и Эврику начинают. Из информированных источников - у Аркады было очень непростое время в 2015-2016-м. На грани. Я не знаю точно за что, но президента Аркады таки завалили-же. Можно только догадываться.