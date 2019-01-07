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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1246124712481249

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:16

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Наследство, если оно явно не интересно под аренду или для собственного потребления, нужно продавать.

Можно продавать наследство. А что делать, если оно НЕПРОДАВАЕМО (по разным причинам - доки, состояние, локация и пр)?

в крупных городах продается все, что с документами, независимо от расположения и состояния.


Вопрос цены, но... был такой анекдот:
Разговаривают две представительницы древнейшей профессии:
-Ты в первый раз за деньги или по любви?
-Та! Три рубля - разве деньги? Выходит, что по любви.

Вот и с этим как в анекдоте.
Если продать за бесцень - это подарить.
Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 02:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?


Если подшаманить, то шансы на появление желающих приобрести прелесть также могут ощутимо вырасти.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:04

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:В то же время Эврика продавалась около 23 000 за 38 метров.

23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.


Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х. :mrgreen:

В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:15

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х. :mrgreen:

В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).



А можно больше подробностей про возможный завал Аркады ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х. :mrgreen:

В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).



А можно больше подробностей про возможный завал Аркады ?
У банка давным давно проблемы, он чудом выстрял в банкопад (возможно, чудо просто занесли кому нужно). А банк и застройщик прочно связаны
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:29

  Faceless написав:У банка давным давно проблемы, он чудом выстрял в банкопад (возможно, чудо просто занесли кому нужно). А банк и застройщик прочно связаны


К моему удивлению на 1 декабря банк не нарушал ни один норматив
https://finclub.net/news/spisok-narushitelej-normativov-sokratilsya-do-23-bankov.html

На 1 ноября он тоже ничего не нарушал.
https://finclub.net/news/natsbank-obnarodoval-spisok-25-bankov-narushitelej-normativov.html

Так же НБУ усилил спецнормативы к банкам занимающимся доверительным управлением, Аркада даже судился с НБУ но проиграл суд.
https://finclub.net/news/bank-arkada-proigral-nbu-spor-za-spetsnormativy.html

Хотя я понимаю что действия НБУ носят избирательный характер , например Мисто банк уже давно надо было-бы грохнуть, но его тянут за уши.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:04

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:23 это цена была две недели на 8-ой дом в августе 15-ого.
10-13 дома такая однушка была 25-27. Там было много факторов. Курс, рассрочка. Еще нужно учесть, что их можно было купить если постоять в очереди с вечера, что не совсем свободная продажа. Сейчас они стоят около (более) 40.


Кроме того, в тот момент Аркада была в шаге от того,чтобы завалиться. Все решилось в духе 90-х. :mrgreen:

В тот момент Аркада гнала по этажу в неделю и выставляла в продажу дома, в которых было построено несколько этажей, а в Патриотике сдавала дома досрочно. Это сейчас она близка к тому, чтобы завалиться. 15-16 было золотое время чтобы вскочить так, чтобы успеть выскочить, но все ждали продолжения банкета (обвала цен) и прозевали индикатор - существенное снижение ставок по депо, что, с одной стороны, снизило перспективу депозитов, с другой, обозначило стабилизацию и конец падения цен на недвижимость (дно).


У Аркады был огромный финансовый разрыв. Она гнала этажи в невыкупленных домах, а там где все было продано стройки тормозились (фигли, все уже оплачено). Это про Патриотику. И на этом фоне они еще и Эврику начинают. Из информированных источников - у Аркады было очень непростое время в 2015-2016-м. На грани.
Я не знаю точно за что, но президента Аркады таки завалили-же. Можно только догадываться.
rjkz
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