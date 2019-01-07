Додано: Вів 08 січ, 2019 15:39

dir написав: J_P написав: /////Выше приводился пример 1К за 16500 в в ОболСкае. Так вуот, самая дорогая однуха (когда я покупал свою 2К) стоила около 50К евро. Ну ремонт с обстановкой - еще 17К евро. А аренду зарядили 500 евро????

100 евро в месяц аморт отчисления. Итого аренда без амортизации = 400х12/50Кх100= 9,6% годовых. Нехилый навар до такса. Очень мнного, как по мировым меркам.

Когда арендные ставки упадут до 5,0% годовых без учета амортизации - все образумится.

И тогда старому фонду придется туго... /////Выше приводился пример 1К за 16500 в в ОболСкае. Так вуот, самая дорогая однуха (когда я покупал свою 2К) стоила около 50К евро. Ну ремонт с обстановкой - еще 17К евро. А аренду зарядили 500 евро????100 евро в месяц аморт отчисления. Итого аренда без амортизации = 400х12/50Кх100= 9,6% годовых. Нехилый навар до такса. Очень мнного, как по мировым меркам.Когда арендные ставки упадут до 5,0% годовых без учета амортизации - все образумится.И тогда старому фонду придется туго...

Меня учили считать доходность аренды не от суммы, затраченной в своё время на приобретение недвижимости и на её ремонт, а от сегодняшней примерной стоимости объекта. Меня учили считать доходность аренды не от суммы, затраченной в своё время на приобретение недвижимости и на её ремонт, а от сегодняшней примерной стоимости объекта.

Вас правильно учили. Но есть два параметра, которые оценить на данный момент сложно пока квартира не продана:1) Ремонт. Во сколько его оценить? Тот кто сделал его только что, оценивает не меньше затраченной суммы. Тот кто покупает квартиру на следующий день после окончания - может оценить и в 50% (например я, если увижу кафель за 300 гривен)))).2) И как считать стоимость самой квартиры? Хорошо когда есть аналоги. Или статистика реальных сделок. А если дом недавно сдан и на вторичке вашей планировки нет?Далее о стоимости:- это сама сумма продажи? За минусом дополнительных временных налогов или нет?- даже если есть аналоги в соседнем доме, где ремонты закончились 3 года назад (в нашем примере - Малиновского 8 ) - то какой дисконт применить для оценки? Про этажность и вид из окон (а это около 10-15% цены при продаже и 2-3% при аренде) я вообще молчу.Поэтомуи малом (или полном отсутствии) аналогов на вторичке лучше ориентироваться на цену аренды исходя из мною приведенных расчетов. Это - психологический ограничитель снизу. А сверху - только рынок ...И если рынок в 2 раза превосходит средне разумный мировой уровень рентабельности - то: или аренда завышена или стоимость жилья/ремонта занижена.Ответ на этот вопрос даст время...Как и по депозитам в гривне )))))