vhata написав:стояло наследство, года полтора, совсем старый фонд, но место гуд. Давали за него так мало, что рука не поднялась продать. Подлампичили, креативненько так, как можно "осовременить" старый фонд. С первого показа забрали за очень дорого.
Почти по той же цене сдается квартира, в полтора раза больше, в новом доме, в той же локации. До сих пор не понимаю причины.
потому шо локейшен решает, а не мопы, фасады, возраст дома, или даже площадь
но «ведущие эксперты» форума эту азбучную истину воспринимать не хотят, в итоге уже почти 10 лет каждый день трещат ломающиеся копья)
и правила 100 аренд никто не отменял