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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:20
vhata написав:стояло наследство, года полтора, совсем старый фонд, но место гуд. Давали за него так мало, что рука не поднялась продать. Подлампичили, креативненько так, как можно "осовременить" старый фонд. С первого показа забрали за очень дорого.
Почти по той же цене сдается квартира, в полтора раза больше, в новом доме, в той же локации. До сих пор не понимаю причины.
потому шо локейшен решает, а не мопы, фасады, возраст дома, или даже площадь
но «ведущие эксперты» форума эту азбучную истину воспринимать упорно не хотят, в итоге уже почти 10 лет каждый день трещат ломающиеся копья)
и правила 100 аренд тоже никто не отменял, инвестиционная стоимость недвиги напрямую зависит от суммы кешфло, которую она генерирует в аренде, все остальные подсчеты «рентабельности» имхо некорректны
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:28
kingkongovets написав:
потому шо локейшен решает, а не мопы, фасады, возраст дома, или даже площадь
но «ведущие эксперты» форума эту азбучную истину воспринимать упорно не хотят
Плюсую, но приятнее владеть новостроем в той же локации
))
kingkongovets написав:
и правила 100 аренд тоже никто не отменял, инвестиционная стоимость недвиги напрямую зависит от суммы кешфло, которую она генерирует в аренде, все остальные подсчеты «рентабельности» имхо некорректны
это сейчас так, а когда все росло, как на дрожжах, надо было спекулировать.
Коллеги, можно совет (ваша чуйка) на перспективу 3-7 лет лучше жилая или нежелая для лендлордизма?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:37
vhata написав:
Коллеги, можно совет (ваша чуйка) на перспективу 3-7 лет лучше жилая или нежелая для лендлордизма?
На перспективу до 3-4 лет кеш. После, возможно, начнется новый цикл роста недвижимости.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:40
vhata написав:Коллеги, можно совет (ваша чуйка) на перспективу 3-7 лет лучше жилая или нежелая для лендлордизма?
шо значит «лучше»?
я принципиально не занимаюсь жилой, ибо ремонты, аммортизация и человеческий фактор
но в нежилой свои приколы - это разные бизнесы и у меня к примеру нет знакомых, которые бы занимались и тем и другим
ну и такой пустячок как разный порог входа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:59
UA написав:
На перспективу до 3-4 лет кеш. После, возможно, начнется новый цикл роста недвижимости.
нет, кеш, это слишком нервно. Покой - бесценен
kingkongovets написав:
шо значит «лучше»?
я принципиально не занимаюсь жилой, ибо ремонты, аммортизация и человеческий фактор
но в нежилой свои приколы - это разные бизнесы и у меня к примеру нет знакомых, которые бы занимались и тем и другим
ну и такой пустячок как разный порог входа)
у вас уже есть знакомая и с тем и другим
Люблю жилую, но от жирных времен остался кусок общепита. Арендатор один, со дня владения, и если спокойно поднимаю цену по жилой, то с нежилого "сдуваю пылинки", не представляю как меняются нежилые арендаторы. Найду ли адекватного? Заморочек куча... Вот думаю, не махнуть ли на жилое...
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vhata
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Додано: Вів 08 січ, 2019 20:12
vhata написав:
у вас уже есть знакомая и с тем и другим
Люблю жилую, но от жирных времен остался кусок общепита. Арендатор один, со дня владения, и если спокойно поднимаю цену по жилой, то с нежилого "сдуваю пылинки", не представляю как меняются нежилые арендаторы. Найду ли адекватного? Заморочек куча... Вот думаю, не махнуть ли на жилое...
я много раз говорил, шо чем чаще меняешь арендаторов, тем ближе арендная ставка к рыночной, в нежилом ремонты и аммортизацию можно переложить на арендатора - когда мне начинают задвигать шото типа «ремонт в счет аренды» я отвечаю, шо это сработает, если они вернут мне помещение в том же виде, как после ремонта, а это бред
поэтому мой аргумент на это - «ребята, ремонт вы делаете для себя, я могу лишь дать вам две-три недели каникул»
шо касается общепита - это вообще отдельная тема, если не секрет где ваш объект?
еслешо пишите в личку, опыт работы с общепитом достаточный, если норм локация можем обсудить)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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