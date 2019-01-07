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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1247124812491250

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:20

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

vhata написав:стояло наследство, года полтора, совсем старый фонд, но место гуд. Давали за него так мало, что рука не поднялась продать. Подлампичили, креативненько так, как можно "осовременить" старый фонд. С первого показа забрали за очень дорого.
Почти по той же цене сдается квартира, в полтора раза больше, в новом доме, в той же локации. До сих пор не понимаю причины.


потому шо локейшен решает, а не мопы, фасады, возраст дома, или даже площадь
но «ведущие эксперты» форума эту азбучную истину воспринимать упорно не хотят, в итоге уже почти 10 лет каждый день трещат ломающиеся копья)
и правила 100 аренд тоже никто не отменял, инвестиционная стоимость недвиги напрямую зависит от суммы кешфло, которую она генерирует в аренде, все остальные подсчеты «рентабельности» имхо некорректны
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:28

  kingkongovets написав:потому шо локейшен решает, а не мопы, фасады, возраст дома, или даже площадь
но «ведущие эксперты» форума эту азбучную истину воспринимать упорно не хотят
Плюсую, но приятнее владеть новостроем в той же локации :)))
  kingkongovets написав:и правила 100 аренд тоже никто не отменял, инвестиционная стоимость недвиги напрямую зависит от суммы кешфло, которую она генерирует в аренде, все остальные подсчеты «рентабельности» имхо некорректны
это сейчас так, а когда все росло, как на дрожжах, надо было спекулировать. :)

Коллеги, можно совет (ваша чуйка) на перспективу 3-7 лет лучше жилая или нежелая для лендлордизма?
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:37

  vhata написав:
Коллеги, можно совет (ваша чуйка) на перспективу 3-7 лет лучше жилая или нежелая для лендлордизма?

На перспективу до 3-4 лет кеш. После, возможно, начнется новый цикл роста недвижимости.
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:40

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

vhata написав:Коллеги, можно совет (ваша чуйка) на перспективу 3-7 лет лучше жилая или нежелая для лендлордизма?


шо значит «лучше»?
я принципиально не занимаюсь жилой, ибо ремонты, аммортизация и человеческий фактор
но в нежилой свои приколы - это разные бизнесы и у меня к примеру нет знакомых, которые бы занимались и тем и другим
ну и такой пустячок как разный порог входа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:59

  UA написав:На перспективу до 3-4 лет кеш. После, возможно, начнется новый цикл роста недвижимости.
нет, кеш, это слишком нервно. Покой - бесценен :)
  kingkongovets написав:шо значит «лучше»?
я принципиально не занимаюсь жилой, ибо ремонты, аммортизация и человеческий фактор
но в нежилой свои приколы - это разные бизнесы и у меня к примеру нет знакомых, которые бы занимались и тем и другим
ну и такой пустячок как разный порог входа)
у вас уже есть знакомая и с тем и другим :)
Люблю жилую, но от жирных времен остался кусок общепита. Арендатор один, со дня владения, и если спокойно поднимаю цену по жилой, то с нежилого "сдуваю пылинки", не представляю как меняются нежилые арендаторы. Найду ли адекватного? Заморочек куча... Вот думаю, не махнуть ли на жилое...
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:12

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

vhata написав:у вас уже есть знакомая и с тем и другим :)
Люблю жилую, но от жирных времен остался кусок общепита. Арендатор один, со дня владения, и если спокойно поднимаю цену по жилой, то с нежилого "сдуваю пылинки", не представляю как меняются нежилые арендаторы. Найду ли адекватного? Заморочек куча... Вот думаю, не махнуть ли на жилое...


я много раз говорил, шо чем чаще меняешь арендаторов, тем ближе арендная ставка к рыночной, в нежилом ремонты и аммортизацию можно переложить на арендатора - когда мне начинают задвигать шото типа «ремонт в счет аренды» я отвечаю, шо это сработает, если они вернут мне помещение в том же виде, как после ремонта, а это бред
поэтому мой аргумент на это - «ребята, ремонт вы делаете для себя, я могу лишь дать вам две-три недели каникул»
шо касается общепита - это вообще отдельная тема, если не секрет где ваш объект?
еслешо пишите в личку, опыт работы с общепитом достаточный, если норм локация можем обсудить)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:28

  vhata написав:
  rjkz написав:Если продать за бесцень - это подарить.
Причем вполне может быть так, что и за копейки не будет желающих, есть такие хаты в старом фонде, что ремонт в них будет стоить дороже покупки новостроя+ремонт. А вот подшаманить так, чтобы сдать за нижний порог аренды - как 2 пальца. Вот и вопрос - это надо продавать?
Не надо продавать. Делюсь - стояло наследство, года полтора, совсем старый фонд, но место гуд. Давали за него так мало, что рука не поднялась продать. Подлампичили, креативненько так, как можно "осовременить" старый фонд. С первого показа забрали за очень дорого.
Почти по той же цене сдается квартира, в полтора раза больше, в новом доме, в той же локации. До сих пор не понимаю причины.


Может повезло с покупаном. Есть, правда ничтожно малое число, эстетов старого фонда. На моем жизненном пути несколько таких встретилось. В основном, люди в возрасте. Наверное, это люди того типа, которые тащятся от автоклассики. Но в недвиге, как и в восстановлении автораритетов, помимо желания, надо еще иметь туеву хучу бабла, а такое сочетание редкое в Украине.

Кстати, если не секрет, можно подробности про этот случай?
Локация (примерно), какого года постройки объект, сколько давали, сколько вложили, как обыграли дизайн (концептуально), за сколько ушел, "портрет" покупателя.
Можно в личку, если есть причины не афишировать детали в паблике. Интерес практического характера, не из любопытства.
Заранее благодарен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:47

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

rjkz написав:Может повезло с покупаном. Есть, правда ничтожно малое число, эстетов старого фонда. На моем жизненном пути несколько таких встретилось. В основном, люди в возрасте. Наверное, это люди того типа, которые тащятся от автоклассики. Но в недвиге, как и в восстановлении автораритетов, помимо желания, надо еще иметь туеву хучу бабла, а такое сочетание редкое в Украине.


так вроде речь не о продаже, а об аренде шла, о монетизации основной функции недвиги
смешно читать о «ничтожно малом числе эстетов старого фонда», если речь идет о квартирах в царских домах в центре, да или даже о сталинках или совмине
денег просто нет у манюпаса на это, дешевле купить говнострой с «модным» фасадом и мопами на отшибе и рассказывать о тишине и экологии и шо тебе пофиг на локейшн и центр «никому не нужен»
да?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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