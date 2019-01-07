Додано: Вів 08 січ, 2019 20:12

vhata написав: у вас уже есть знакомая и с тем и другим

Люблю жилую, но от жирных времен остался кусок общепита. Арендатор один, со дня владения, и если спокойно поднимаю цену по жилой, то с нежилого "сдуваю пылинки", не представляю как меняются нежилые арендаторы. Найду ли адекватного? Заморочек куча... Вот думаю, не махнуть ли на жилое... у вас уже есть знакомая и с тем и другимЛюблю жилую, но от жирных времен остался кусок общепита. Арендатор один, со дня владения, и если спокойно поднимаю цену по жилой, то с нежилого "сдуваю пылинки", не представляю как меняются нежилые арендаторы. Найду ли адекватного? Заморочек куча... Вот думаю, не махнуть ли на жилое...

я много раз говорил, шо чем чаще меняешь арендаторов, тем ближе арендная ставка к рыночной, в нежилом ремонты и аммортизацию можно переложить на арендатора - когда мне начинают задвигать шото типа «ремонт в счет аренды» я отвечаю, шо это сработает, если они вернут мне помещение в том же виде, как после ремонта, а это бредпоэтому мой аргумент на это - «ребята, ремонт вы делаете для себя, я могу лишь дать вам две-три недели каникул»шо касается общепита - это вообще отдельная тема, если не секрет где ваш объект?еслешо пишите в личку, опыт работы с общепитом достаточный, если норм локация можем обсудить)