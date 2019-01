Додано: Вів 08 січ, 2019 18:20

vhata написав: стояло наследство, года полтора, совсем старый фонд, но место гуд. Давали за него так мало, что рука не поднялась продать. Подлампичили, креативненько так, как можно "осовременить" старый фонд. С первого показа забрали за очень дорого.

Почти по той же цене сдается квартира, в полтора раза больше, в новом доме, в той же локации. До сих пор не понимаю причины.



потому шо локейшен решает, а не мопы, фасады, возраст дома, или даже площадь

но «ведущие эксперты» форума эту азбучную истину воспринимать упорно не хотят, в итоге уже почти 10 лет каждый день трещат ломающиеся копья)

