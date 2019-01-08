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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1248124912501251

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:46

  UA написав:Деревянные перекрытия?
да ((( и это самое мерзкое. Из плюсов центр, автономка, первый этаж, отдельный вход (можно под нежилое) и на сайте миськрады в плане реконструкции района (не Киев)
Востаннє редагувалось vhata в Вів 08 січ, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:46

  vhata написав:
  rjkz написав:Кстати, если не секрет, можно подробности про этот случай?
за сколько ушел, "портрет" покупателя.
сдали, а не продали :) "окупится" за 85 сдач.
Хотела продать, доплатить и взять новострой, но давали просто неприлично мало.


О! Пардон, но вопросы все-таки интересуют, если Вы не против. Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит).
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:48

  vhata написав:
  UA написав:Деревянные перекрытия?
да ((( и это самое мерзкое. Из плюсов центр, автономка, первый этаж, отдельный вход (можно под нежилое) и на сайте миськрады в плане реконструкции района (не Киев)


О!
Все то-же самое. Только Киев.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:03

  rjkz написав:Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит).

четко представила кто снимет - все готовили под студентов (не бомжатник), а приличных людей. Высокие потолки, метровые стены. Одна комната была с 2 окнами, поставили перегородку из блокхауза (остался от старых строек) и с ватой внутри, получилась трешка, б/ушные двери под пинотекс, каждая комната закрывается на ключ. Поменяли окна, без фанатизма 2 камеры, плиточка с потолка до пола и на полу в с/у и кухне. Все чистельнико, без излишеств.
Купили 3 новых неубиваемых диванчика на местной фабрике. И добавили всякую мелочевку, типа зеркал, низ совковой стенки поставили на колеса, задули пинотексом... получилось душевно.
Цену заявили +50% от рекомендованой цены, прикинула если будут жить 3 студента, цена норм. Сдали в тот же день двум студентам, одну комнату они держат как кладовку, аккуратненькие, зимой африка, счет за коммуналку до 1000 грн, счастливые как слоны, ну и я тоже :)
  rjkz написав:А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае?

нет, мне давали за эту квартиру 85 ее аренд :)

ps: для чистоты описания - студенты не из Украины :)
Востаннє редагувалось vhata в Вів 08 січ, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:11

  vhata написав:
  rjkz написав:Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит).

четко представила кто снимет - все готовили под студентов (не бомжатник), а приличных людей. Высокие потолки, метровые стены. Одна комната была с 2 окнами, поставили перегородку из блокхауза (остался от старых строек) и с ватой внутри, получилась трешка, б/ушные двери под пинотекс, каждая комната закрывается на ключ. Поменяли окна, без фанатизма 2 камеры, плиточка с потолка до пола и на полу в с/у и кухне. Все чистельнико, без излишеств.
Купили 3 новых неубиваемых диванчика на местной фабрике. И добавили всякую мелочевку, типа зеркал, низ совковой стенки поставили на колеса, задули пинотексом... получилось душевно.
Цену заявили +50% от рекомендованой цены, прикинула если будут жить 3 студента, цена норм. Сдали в тот же день двум студентам, одну комнату они держат как кладовку, аккуратненькие, зимой африка, счет за коммуналку до 1000 грн, счастливые как слоны, ну и я тоже :)
  rjkz написав:А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае?

нет, мне давали за эту квартиру 85 ее аренд :)

Будет забавно, если столетние дома с деревянными перекрытиями переживут некоторые современные новостроии)))
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:18

  UA написав:Будет забавно, если столетние дома с деревянными перекрытиями переживут некоторые современные новостроии)))
бюджетные новострои, наверняка переживут. У нас на окраинах гонят панельки без утепления, люди покупают, я в ужасе, когда на это смотрю. Красят бетон в разные цвета и все, по рассказам "новоселов" в щели небо видно :(
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:20

  vhata написав:
  UA написав:Деревянные перекрытия?
да ((( и это самое мерзкое. Из плюсов центр, автономка, первый этаж, отдельный вход (можно под нежилое) и на сайте миськрады в плане реконструкции района (не Киев)


А в чем заключается реконструкция района ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:26

  zzzzzz написав:А в чем заключается реконструкция района ?
не знаю как называется по науке, на сайте миськрады указаны места, где могут возводиться новые дома. Дом 2 этажа на 15-20 квартир, вокруг места валом, соток 40 наверное, орехи, яблоки, абрикосы... сараи, а это центр...
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:42

  vhata написав:
  rjkz написав:Кстати, если не секрет, можно подробности про этот случай?
за сколько ушел, "портрет" покупателя.
сдали, а не продали :) "окупится" за 85 сдач.
Хотела продать, доплатить и взять новострой, но давали просто неприлично мало.

То есть вы считаете 85 сдач от "неприлично мало"?

Это небольшое отступление от рыночной цены. :D вот непонятно только где же эта рыночная цена

ПС
Правило 100 аренд - это правило работает только, когда ситуация ну совсем не однозначная жёпки вокруг жим жим. В более менее стабильное время 150 аренд было совсем неплохо. Ну а в некоторых местах можео с лёгкостью и 300 увидеть, тк там где сто там, как правило, ну очень жим жим.
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