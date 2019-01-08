да ((( и это самое мерзкое. Из плюсов центр, автономка, первый этаж, отдельный вход (можно под нежилое) и на сайте миськрады в плане реконструкции района (не Киев)
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:46
да ((( и это самое мерзкое. Из плюсов центр, автономка, первый этаж, отдельный вход (можно под нежилое) и на сайте миськрады в плане реконструкции района (не Киев)
Востаннє редагувалось vhata в Вів 08 січ, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:46
О! Пардон, но вопросы все-таки интересуют, если Вы не против. Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит).
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:48
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:50
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае?
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:03
четко представила кто снимет - все готовили под студентов (не бомжатник), а приличных людей. Высокие потолки, метровые стены. Одна комната была с 2 окнами, поставили перегородку из блокхауза (остался от старых строек) и с ватой внутри, получилась трешка, б/ушные двери под пинотекс, каждая комната закрывается на ключ. Поменяли окна, без фанатизма 2 камеры, плиточка с потолка до пола и на полу в с/у и кухне. Все чистельнико, без излишеств.
Купили 3 новых неубиваемых диванчика на местной фабрике. И добавили всякую мелочевку, типа зеркал, низ совковой стенки поставили на колеса, задули пинотексом... получилось душевно.
Цену заявили +50% от рекомендованой цены, прикинула если будут жить 3 студента, цена норм. Сдали в тот же день двум студентам, одну комнату они держат как кладовку, аккуратненькие, зимой африка, счет за коммуналку до 1000 грн, счастливые как слоны, ну и я тоже
нет, мне давали за эту квартиру 85 ее аренд
ps: для чистоты описания - студенты не из Украины
Востаннє редагувалось vhata в Вів 08 січ, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:11
Будет забавно, если столетние дома с деревянными перекрытиями переживут некоторые современные новостроии)))
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:18
бюджетные новострои, наверняка переживут. У нас на окраинах гонят панельки без утепления, люди покупают, я в ужасе, когда на это смотрю. Красят бетон в разные цвета и все, по рассказам "новоселов" в щели небо видно
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:20
А в чем заключается реконструкция района ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:26
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