vhata написав:

rjkz написав: Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит). Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит).

rjkz написав: А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае? А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае?

четко представила кто снимет - все готовили под студентов (не бомжатник), а приличных людей. Высокие потолки, метровые стены. Одна комната была с 2 окнами, поставили перегородку из блокхауза (остался от старых строек) и с ватой внутри, получилась трешка, б/ушные двери под пинотекс, каждая комната закрывается на ключ. Поменяли окна, без фанатизма 2 камеры, плиточка с потолка до пола и на полу в с/у и кухне. Все чистельнико, без излишеств.Купили 3 новых неубиваемых диванчика на местной фабрике. И добавили всякую мелочевку, типа зеркал, низ совковой стенки поставили на колеса, задули пинотексом... получилось душевно.Цену заявили +50% от рекомендованой цены, прикинула если будут жить 3 студента, цена норм. Сдали в тот же день двум студентам, одну комнату они держат как кладовку, аккуратненькие, зимой африка, счет за коммуналку до 1000 грн, счастливые как слоны, ну и я тоженет, мне давали за эту квартиру 85 ее арендps: для чистоты описания - студенты не из Украины