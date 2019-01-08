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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:49
vhata написав: zzzzzz написав:
А в чем заключается реконструкция района ?
не знаю как называется по науке, на сайте миськрады указаны места, где могут возводиться новые дома. Дом 2 этажа на 15-20 квартир, вокруг места валом, соток 40 наверное, орехи, яблоки, абрикосы... сараи, а это центр...
Аааа понял. Это называется ДПТ - детальный план территории
Живите своим умом!
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Додано: Вів 08 січ, 2019 23:52
vhata написав: rjkz написав:
Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит).
четко представила кто снимет - все готовили под студентов (не бомжатник), а приличных людей. Высокие потолки, метровые стены. Одна комната была с 2 окнами, поставили перегородку из блокхауза (остался от старых строек) и с ватой внутри, получилась трешка, б/ушные двери под пинотекс, каждая комната закрывается на ключ. Поменяли окна, без фанатизма 2 камеры, плиточка с потолка до пола и на полу в с/у и кухне. Все чистельнико, без излишеств.
Купили 3 новых неубиваемых диванчика на местной фабрике. И добавили всякую мелочевку, типа зеркал, низ совковой стенки поставили на колеса, задули пинотексом... получилось душевно.
Цену заявили +50% от рекомендованой цены, прикинула если будут жить 3 студента, цена норм. Сдали в тот же день двум студентам, одну комнату они держат как кладовку, аккуратненькие, зимой африка, счет за коммуналку до 1000 грн, счастливые как слоны, ну и я тоже
rjkz написав:
А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае?
нет, мне давали за эту квартиру 85 ее аренд
ps: для чистоты описания - студенты не из Украины
Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 23:58
hume написав: vhata написав: rjkz написав:
Кстати, если не секрет, можно подробности про этот случай?
за сколько ушел, "портрет" покупателя.
сдали, а не продали
"окупится" за 85 сдач.
Хотела продать, доплатить и взять новострой, но давали просто неприлично мало.
То есть вы считаете 85 сдач от "неприлично мало"?
Это небольшое отступление от рыночной цены.
вот непонятно только где же эта рыночная цена
ПС
Правило 100 аренд - это правило работает только, когда ситуация ну совсем не однозначная жёпки вокруг жим жим. В более менее стабильное время 150 аренд было совсем неплохо. Ну а в некоторых местах можео с лёгкостью и 300 увидеть, тк там где сто там, как правило, ну очень жим жим.
ППС
Сработало в цифрах тк не Киев.
Я-бы, наверное, тоже отдал без ремонта за 85 аренд. Ремонт в 15 аренд в очень старом фонде с деревянными перекрытиями - нереально, если не сдавать как есть+обойки (поверх старых).
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Додано: Сер 09 січ, 2019 07:49
rjkz написав:
Я-бы, наверное, тоже отдал без ремонта за 85 аренд. Ремонт в 15 аренд в очень старом фонде с деревянными перекрытиями - нереально, если не сдавать как есть+обойки (поверх старых).
Я б нет, это если без нужды. До 150 аренд х.. что отдам.
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