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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1249125012511252

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 201
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
31
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:49

  vhata написав:
  zzzzzz написав:А в чем заключается реконструкция района ?
не знаю как называется по науке, на сайте миськрады указаны места, где могут возводиться новые дома. Дом 2 этажа на 15-20 квартир, вокруг места валом, соток 40 наверное, орехи, яблоки, абрикосы... сараи, а это центр...



Аааа понял. Это называется ДПТ - детальный план территории
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:52

  vhata написав:
  rjkz написав:Я такой вариант тоже рассматриваю. По той-же причине (фиг кто купит).

четко представила кто снимет - все готовили под студентов (не бомжатник), а приличных людей. Высокие потолки, метровые стены. Одна комната была с 2 окнами, поставили перегородку из блокхауза (остался от старых строек) и с ватой внутри, получилась трешка, б/ушные двери под пинотекс, каждая комната закрывается на ключ. Поменяли окна, без фанатизма 2 камеры, плиточка с потолка до пола и на полу в с/у и кухне. Все чистельнико, без излишеств.
Купили 3 новых неубиваемых диванчика на местной фабрике. И добавили всякую мелочевку, типа зеркал, низ совковой стенки поставили на колеса, задули пинотексом... получилось душевно.
Цену заявили +50% от рекомендованой цены, прикинула если будут жить 3 студента, цена норм. Сдали в тот же день двум студентам, одну комнату они держат как кладовку, аккуратненькие, зимой африка, счет за коммуналку до 1000 грн, счастливые как слоны, ну и я тоже :)
  rjkz написав:А 85 аренд - это окупаемость ремонта в Вашем случае?

нет, мне давали за эту квартиру 85 ее аренд :)

ps: для чистоты описания - студенты не из Украины :)


Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:58

  hume написав:
  vhata написав:
  rjkz написав:Кстати, если не секрет, можно подробности про этот случай?
за сколько ушел, "портрет" покупателя.
сдали, а не продали :) "окупится" за 85 сдач.
Хотела продать, доплатить и взять новострой, но давали просто неприлично мало.

То есть вы считаете 85 сдач от "неприлично мало"?

Это небольшое отступление от рыночной цены. :D вот непонятно только где же эта рыночная цена

ПС
Правило 100 аренд - это правило работает только, когда ситуация ну совсем не однозначная жёпки вокруг жим жим. В более менее стабильное время 150 аренд было совсем неплохо. Ну а в некоторых местах можео с лёгкостью и 300 увидеть, тк там где сто там, как правило, ну очень жим жим.

ППС
Сработало в цифрах тк не Киев.


Я-бы, наверное, тоже отдал без ремонта за 85 аренд. Ремонт в 15 аренд в очень старом фонде с деревянными перекрытиями - нереально, если не сдавать как есть+обойки (поверх старых).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 07:49

  rjkz написав:
Я-бы, наверное, тоже отдал без ремонта за 85 аренд. Ремонт в 15 аренд в очень старом фонде с деревянными перекрытиями - нереально, если не сдавать как есть+обойки (поверх старых).

Я б нет, это если без нужды. До 150 аренд х.. что отдам.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:38

  vhata написав:
  zzzzzz написав:А в чем заключается реконструкция района ?
не знаю как называется по науке, на сайте миськрады указаны места, где могут возводиться новые дома. Дом 2 этажа на 15-20 квартир, вокруг места валом, соток 40 наверное, орехи, яблоки, абрикосы... сараи, а это центр...

Это областной центр с такими садами в историческом центре?
Не Полтава ли часом? Если не хотите писать тут название города - можно и в личку.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:48

  J_P написав:
  dir написав:
  J_P написав://///Выше приводился пример 1К за 16500 в в ОболСкае. Так вуот, самая дорогая однуха (когда я покупал свою 2К) стоила около 50К евро. Ну ремонт с обстановкой - еще 17К евро. А аренду зарядили 500 евро????
100 евро в месяц аморт отчисления. Итого аренда без амортизации = 400х12/50Кх100= 9,6% годовых. Нехилый навар до такса. Очень мнного, как по мировым меркам.
Когда арендные ставки упадут до 5,0% годовых без учета амортизации - все образумится.
И тогда старому фонду придется туго...

Меня учили считать доходность аренды не от суммы, затраченной в своё время на приобретение недвижимости и на её ремонт, а от сегодняшней примерной стоимости объекта.

Вас правильно учили. Но есть два параметра, которые оценить на данный момент сложно пока квартира не продана:
1) Ремонт. Во сколько его оценить? Тот кто сделал его только что, оценивает не меньше затраченной суммы. Тот кто покупает квартиру на следующий день после окончания - может оценить и в 50% (например я, если увижу кафель за 300 гривен)))).
2) И как считать стоимость самой квартиры? Хорошо когда есть аналоги. Или статистика реальных сделок. А если дом недавно сдан и на вторичке вашей планировки нет?
Далее о стоимости:
- это сама сумма продажи? За минусом дополнительных временных налогов или нет?
- даже если есть аналоги в соседнем доме, где ремонты закончились 3 года назад (в нашем примере - Малиновского 8 ) - то какой дисконт применить для оценки? Про этажность и вид из окон (а это около 10-15% цены при продаже и 2-3% при аренде) я вообще молчу.
Поэтому при первой сдаче и малом (или полном отсутствии) аналогов на вторичке лучше ориентироваться на цену аренды исходя из мною приведенных расчетов. Это - психологический ограничитель снизу. А сверху - только рынок ...
И если рынок в 2 раза превосходит средне разумный мировой уровень рентабельности - то: или аренда завышена или стоимость жилья/ремонта занижена.
Ответ на этот вопрос даст время...
Как и по депозитам в гривне )))))

премія за ризик висока
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09

  hume написав:
  rjkz написав:
Я-бы, наверное, тоже отдал без ремонта за 85 аренд. Ремонт в 15 аренд в очень старом фонде с деревянными перекрытиями - нереально, если не сдавать как есть+обойки (поверх старых).

Я б нет, это если без нужды. До 150 аренд х.. что отдам.


Вы имели дело с ОЧЕНЬ старым фондом?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:20

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:
Я-бы, наверное, тоже отдал без ремонта за 85 аренд. Ремонт в 15 аренд в очень старом фонде с деревянными перекрытиями - нереально, если не сдавать как есть+обойки (поверх старых).

Я б нет, это если без нужды. До 150 аренд х.. что отдам.


Вы имели дело с ОЧЕНЬ старым фондом?

Максимально дома 70х годов.

Собственно мне не важен год постройки при условии генерации кэшфло. Сам бы с радостью приобрёл бы за вменяемые деньги объект в старом фонде в районе московской,старонаводницкой, цитадельной, лейпцигской, алмазова. Причём брал бы в хламину ушатаную. Так же был пример хрущ на бульв верх совета за 15 куе под ремонт. То есть почему бы и нет.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:34

  hume написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Я б нет, это если без нужды. До 150 аренд х.. что отдам.


Вы имели дело с ОЧЕНЬ старым фондом?

Максимально дома 70х годов.

Собственно мне не важен год постройки при условии генерации кэшфло. Сам бы с радостью приобрёл бы за вменяемые деньги объект в старом фонде в районе московской,старонаводницкой, цитадельной, лейпцигской, алмазова. Причём брал бы в хламину ушатаную. Так же был пример хрущ на бульв верх совета за 15 куе под ремонт. То есть почему бы и нет.


Так Вы таки не имели дело с на самом деле СТАРЫМ фондом. :)
К сожалению, мой объект не в той локации что Вас интересует.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://kp.ua/economics/620048-kvartyrn ... -rabotauit
Думаю лобби девелоперов будет очень против.
UA
 
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