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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1250125112521253

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 202
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:52

  rjkz написав:Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель?

О ремонте в старом фонде под аренду:
Не экономим на:
1. входные двери - мдф накладка 2 замка, Украина (акция эпика)
2. на электрике
3. на сантехнике (кабина, унитаз, умывальник — самый дешевый эпик, шланги, краны - качественное)
4. на плиточнике.

Экономим:
- На плитке, берем самую акционную (не дешевую, а именно акционную в остатках), смело сочетаем, комбинируем, и через 10 лет никто не скажет, что старомодная.
- На отделке — вылажу из офисного кресла, снимаю корону и вместо спортлайфа на стройку.
Под аренду все должно быть антивандальное — никаких обоев. Занимаюсь этим регулярно и быстро и имею несколько девайсов, которые нудный процесс отделки превращают в развлечение.
- Безвоздушник типа такого https://www.youtube.com/watch?v=xyJtP2gsLbc
обошелсая 180-190 баксов плюс доставка со штатов (брать только новый)
- wagner power tex — делает стену рельефной. (не помню, баксов 70 наверное и доставка, все доставляю морем)
- просто краскопульт нормальный для эмали
Стены, потолок. 2-3 дня на двушку
Как работаем — грунт концентрат дюфа в эпике, разбавляем 1 к 4м. Грунтуем краскопультом быстро. Если есть куски вываленной штукатурки, закрываем стартом, даем сохнуть.
Если дырищ огромных нет, шпательком закрываем трещинки акрил путцем.
Берем мешок армировочной смеси для пенопласта, разводим до консистенции яготинской сметаны, и wagner power tex набрасываем на стены (и на потолок, если он не ровный) сколько хватит фантазии. Через 3-5 минут, чуть приглаживаем шпателем широким и получаем поверхность «американка».
На следующий день грунтуем, пока сохнет, малярным скотчем отбиваем потолок, готовим безвоздушник, у меня Грако магнум 5. Но можно любой. Пару 10 литровых банок краски акционных эпиковских, колор, можно малярным скотчем поотбивать диагонали... задуваем краской, все.
Двери
Если их вытягивать в старом доме, вы крупно попали. Или вставлять что то в средину короба или делали так: были страшные нестандартные белые двери с одной большой филенкой. Сняли, на улице ободрали паяльной лампой все, кроме филенки до дерева, дерево вскрыли темным пинотексом или видароном. Филенку заклеили крутейшими обоями, можно соломкой, купили в эпике деревянную косичку вместо штапика. Все вскрыли акриловым лаком. Обожаю, когда риелторы называют это «дизайнерской дверью» )))
Пол — все, кроме ламината.

Сметы нет, сори, даже не заморачивалась.
vhata
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Повідомлень: 28
З нами з: 06.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vhata написав:
  rjkz написав:Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель?

О ремонте в старом фонде под аренду:
Не экономим на:
1. входные двери - мдф накладка 2 замка, Украина (акция эпика)
2. на электрике
3. на сантехнике (кабина, унитаз, умывальник — самый дешевый эпик, шланги, краны - качественное)
4. на плиточнике.

Экономим:
- На плитке, берем самую акционную (не дешевую, а именно акционную в остатках), смело сочетаем, комбинируем, и через 10 лет никто не скажет, что старомодная.
- На отделке — вылажу из офисного кресла, снимаю корону и вместо спортлайфа на стройку.
Под аренду все должно быть антивандальное — никаких обоев. Занимаюсь этим регулярно и быстро и имею несколько девайсов, которые нудный процесс отделки превращают в развлечение.
- Безвоздушник типа такого https://www.youtube.com/watch?v=xyJtP2gsLbc
обошелсая 180-190 баксов плюс доставка со штатов (брать только новый)
- wagner power tex — делает стену рельефной. (не помню, баксов 70 наверное и доставка, все доставляю морем)
- просто краскопульт нормальный для эмали
Стены, потолок. 2-3 дня на двушку
Как работаем — грунт концентрат дюфа в эпике, разбавляем 1 к 4м. Грунтуем краскопультом быстро. Если есть куски вываленной штукатурки, закрываем стартом, даем сохнуть.
Если дырищ огромных нет, шпательком закрываем трещинки акрил путцем.
Берем мешок армировочной смеси для пенопласта, разводим до консистенции яготинской сметаны, и wagner power tex набрасываем на стены (и на потолок, если он не ровный) сколько хватит фантазии. Через 3-5 минут, чуть приглаживаем шпателем широким и получаем поверхность «американка».
На следующий день грунтуем, пока сохнет, малярным скотчем отбиваем потолок, готовим безвоздушник, у меня Грако магнум 5. Но можно любой. Пару 10 литровых банок краски акционных эпиковских, колор, можно малярным скотчем поотбивать диагонали... задуваем краской, все.
Двери
Если их вытягивать в старом доме, вы крупно попали. Или вставлять что то в средину короба или делали так: были страшные нестандартные белые двери с одной большой филенкой. Сняли, на улице ободрали паяльной лампой все, кроме филенки до дерева, дерево вскрыли темным пинотексом или видароном. Филенку заклеили крутейшими обоями, можно соломкой, купили в эпике деревянную косичку вместо штапика. Все вскрыли акриловым лаком. Обожаю, когда риелторы называют это «дизайнерской дверью» )))
Пол — все, кроме ламината.

Сметы нет, сори, даже не заморачивалась.
Супер!

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Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 228
З нами з: 15.12.15
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