Додано: Сер 09 січ, 2019 17:52

rjkz написав: Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель? Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель?

О ремонте в старом фонде под аренду:Не экономим на:1. входные двери - мдф накладка 2 замка, Украина (акция эпика)2. на электрике3. на сантехнике (кабина, унитаз, умывальник — самый дешевый эпик, шланги, краны - качественное)4. на плиточнике.Экономим:- На плитке, берем самую акционную (не дешевую, а именно акционную в остатках), смело сочетаем, комбинируем, и через 10 лет никто не скажет, что старомодная.- На отделке — вылажу из офисного кресла, снимаю корону и вместо спортлайфа на стройку.Под аренду все должно быть антивандальное — никаких обоев. Занимаюсь этим регулярно и быстро и имею несколько девайсов, которые нудный процесс отделки превращают в развлечение.- Безвоздушник типа такогообошелсая 180-190 баксов плюс доставка со штатов (брать только новый)- wagner power tex — делает стену рельефной. (не помню, баксов 70 наверное и доставка, все доставляю морем)- просто краскопульт нормальный для эмали2-3 дня на двушкуКак работаем — грунт концентрат дюфа в эпике, разбавляем 1 к 4м. Грунтуем краскопультом быстро. Если есть куски вываленной штукатурки, закрываем стартом, даем сохнуть.Если дырищ огромных нет, шпательком закрываем трещинки акрил путцем.Берем мешок армировочной смеси для пенопласта, разводим до консистенции яготинской сметаны, и wagner power tex набрасываем на стены (и на потолок, если он не ровный) сколько хватит фантазии. Через 3-5 минут, чуть приглаживаем шпателем широким и получаем поверхность «американка».На следующий день грунтуем, пока сохнет, малярным скотчем отбиваем потолок, готовим безвоздушник, у меня Грако магнум 5. Но можно любой. Пару 10 литровых банок краски акционных эпиковских, колор, можно малярным скотчем поотбивать диагонали... задуваем краской, все.Если их вытягивать в старом доме, вы крупно попали. Или вставлять что то в средину короба или делали так: были страшные нестандартные белые двери с одной большой филенкой. Сняли, на улице ободрали паяльной лампой все, кроме филенки до дерева, дерево вскрыли темным пинотексом или видароном. Филенку заклеили крутейшими обоями, можно соломкой, купили в эпике деревянную косичку вместо штапика. Все вскрыли акриловым лаком. Обожаю, когда риелторы называют это «дизайнерской дверью» )))Пол — все, кроме ламината.Сметы нет, сори, даже не заморачивалась.