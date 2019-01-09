Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04

vhata написав: rjkz написав: Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель? Проводку, трубы, отопление, сантехнику меняли? Перепланировка, кроме одной перегородки (кстати, как перекрытия? Не прогнулись от допнагрузки?)?И если, все-таки не секрет, смета ремонта+мЁбель?

О ремонте в старом фонде под аренду:

Не экономим на:

1. входные двери - мдф накладка 2 замка, Украина (акция эпика)

2. на электрике

3. на сантехнике (кабина, унитаз, умывальник — самый дешевый эпик, шланги, краны - качественное)

4. на плиточнике.



Экономим:

- На плитке, берем самую акционную (не дешевую, а именно акционную в остатках), смело сочетаем, комбинируем, и через 10 лет никто не скажет, что старомодная.

- На отделке — вылажу из офисного кресла, снимаю корону и вместо спортлайфа на стройку.

Под аренду все должно быть антивандальное — никаких обоев. Занимаюсь этим регулярно и быстро и имею несколько девайсов, которые нудный процесс отделки превращают в развлечение.

- Безвоздушник типа такого https://www.youtube.com/watch?v=xyJtP2gsLbc

обошелсая 180-190 баксов плюс доставка со штатов (брать только новый)

- wagner power tex — делает стену рельефной. (не помню, баксов 70 наверное и доставка, все доставляю морем)

- просто краскопульт нормальный для эмали

Стены, потолок. 2-3 дня на двушку

Как работаем — грунт концентрат дюфа в эпике, разбавляем 1 к 4м. Грунтуем краскопультом быстро. Если есть куски вываленной штукатурки, закрываем стартом, даем сохнуть.

Если дырищ огромных нет, шпательком закрываем трещинки акрил путцем.

Берем мешок армировочной смеси для пенопласта, разводим до консистенции яготинской сметаны, и wagner power tex набрасываем на стены (и на потолок, если он не ровный) сколько хватит фантазии. Через 3-5 минут, чуть приглаживаем шпателем широким и получаем поверхность «американка».

На следующий день грунтуем, пока сохнет, малярным скотчем отбиваем потолок, готовим безвоздушник, у меня Грако магнум 5. Но можно любой. Пару 10 литровых банок краски акционных эпиковских, колор, можно малярным скотчем поотбивать диагонали... задуваем краской, все.

Двери

Если их вытягивать в старом доме, вы крупно попали. Или вставлять что то в средину короба или делали так: были страшные нестандартные белые двери с одной большой филенкой. Сняли, на улице ободрали паяльной лампой все, кроме филенки до дерева, дерево вскрыли темным пинотексом или видароном. Филенку заклеили крутейшими обоями, можно соломкой, купили в эпике деревянную косичку вместо штапика. Все вскрыли акриловым лаком. Обожаю, когда риелторы называют это «дизайнерской дверью» )))

Пол — все, кроме ламината.



Сметы нет, сори, даже не заморачивалась. О ремонте в старом фонде под аренду:Не экономим на:1. входные двери - мдф накладка 2 замка, Украина (акция эпика)2. на электрике3. на сантехнике (кабина, унитаз, умывальник — самый дешевый эпик, шланги, краны - качественное)4. на плиточнике.Экономим:- На плитке, берем самую акционную (не дешевую, а именно акционную в остатках), смело сочетаем, комбинируем, и через 10 лет никто не скажет, что старомодная.- На отделке — вылажу из офисного кресла, снимаю корону и вместо спортлайфа на стройку.Под аренду все должно быть антивандальное — никаких обоев. Занимаюсь этим регулярно и быстро и имею несколько девайсов, которые нудный процесс отделки превращают в развлечение.- Безвоздушник типа такогообошелсая 180-190 баксов плюс доставка со штатов (брать только новый)- wagner power tex — делает стену рельефной. (не помню, баксов 70 наверное и доставка, все доставляю морем)- просто краскопульт нормальный для эмали2-3 дня на двушкуКак работаем — грунт концентрат дюфа в эпике, разбавляем 1 к 4м. Грунтуем краскопультом быстро. Если есть куски вываленной штукатурки, закрываем стартом, даем сохнуть.Если дырищ огромных нет, шпательком закрываем трещинки акрил путцем.Берем мешок армировочной смеси для пенопласта, разводим до консистенции яготинской сметаны, и wagner power tex набрасываем на стены (и на потолок, если он не ровный) сколько хватит фантазии. Через 3-5 минут, чуть приглаживаем шпателем широким и получаем поверхность «американка».На следующий день грунтуем, пока сохнет, малярным скотчем отбиваем потолок, готовим безвоздушник, у меня Грако магнум 5. Но можно любой. Пару 10 литровых банок краски акционных эпиковских, колор, можно малярным скотчем поотбивать диагонали... задуваем краской, все.Если их вытягивать в старом доме, вы крупно попали. Или вставлять что то в средину короба или делали так: были страшные нестандартные белые двери с одной большой филенкой. Сняли, на улице ободрали паяльной лампой все, кроме филенки до дерева, дерево вскрыли темным пинотексом или видароном. Филенку заклеили крутейшими обоями, можно соломкой, купили в эпике деревянную косичку вместо штапика. Все вскрыли акриловым лаком. Обожаю, когда риелторы называют это «дизайнерской дверью» )))Пол — все, кроме ламината.Сметы нет, сори, даже не заморачивалась.

+!Мадам, Вы очаровали в моем лице не только лендлорда (в настоящем), но и супервайзера-отделочника (в прошлом).Насчет неприменения обоев - огромный +. Жаль, что на своем первом объекте под аренду так не поступил. Сейчас делаю в новострое - без обоев.Ёп мне не нравится - дорого как для такого качества. Иметь дилерские цены от прямых поставщиков - решение проблемы.Ёп - только для мелочей, чтобы не морочиться с поставкой.Ламинат в старом фонде - это, конечно, моветон, но что Вы использовали на прогнувшихся деревянных перекрытиях? Ламинат я сам не люблю, но это простое решение, особенно, если взять на прайсовых евро 15 за метр немецкий 32 класс с водостойкойкостью 50 и локовым замком. Дизайн - хоть под старый паркет хоть под камень. 90 % арендаторов не разберут, что это ламинат. Или Вы восстанавливали паркет царских времен?Хотя, стоп, в облцентре, скорей всего шпунтованная доска."Не экономим на плиточнике" - звучит оптимистично, но сейчас все свалили в ЕС, а оставшиеся и плохие и номальные на расхват. Причем за 150 грн может положить нормально, а за 300 (+ отдельно за углы, грунт, штукатурку и пр. за что хватит фантазии содрать) хрень нагонит.Сантехника меня интересовала в плане труб - в старом фонде они не только гнилые, но и закоксованные. В моей жизни была квартира, где ванна наполнялась 1,5 часа, заменил трубы, когда срезали кран на входе, там была коксовая пробка, через которую вода еле просачивалась.В общем, отделка - это здорово, но старом фонде - именно коммуникации являются слабым местом, а на этом, таки-да, не стоит экономить (ну разумно).Финансовый результат - очень большие вложения в ремонт.