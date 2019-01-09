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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1251125212531254

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 202
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:17

  vhata написав:
  rjkz написав:что Вы использовали на прогнувшихся деревянных перекрытиях?
у меня первый этаж и перекрытия по всему дому отличные. Если у Вас прогнувшиеся перекрытия, то ничего нельзя делать, пока не получите заключение проектанта или конструктора нормального, вот на нем точно экономить нельзя.

ps: какой смысл в ламинате 15 евро для среднего сегмента? Если хочется, то 150 грн/м в эпике Украина, 32 класс, но я ламинат для арендаторов не использую.


У меня тоже первый, но нагрузка от мебели и собственного веса, помноженные на 100+ лет не могут пройти незамеченными. Кроме того, в то время о стандартах, скажем DIN (2 мм плавного перехода на 2 мп - максимальное значение неровностей) не знали.
Ламинат за 150 грн сдохнет при первой мойке пола мокрой тряпкой, за 15 евро (прайс, я беру дешевле) с повышенной влагостойкостью выдерживает и затопление.
Ламинат не для арендаторов? А для кого? Для себя? Дышать фенолом?
32 класс из Китая и из Германии - две большие разницы.
Что мне даст заключение проектанта или конструктора? Я и сам себе такое могу сделать.
Что мне кто-то что-то сделает на шару за это?
Простое решение - обрешетка + фанера (как эконом вариант - OSB под плавающий пол) 2 слоя, общей толщиной не менее 25 мм (немцы считают, что при такой толщине 2-х слоев фанеры, уложенной на саморезы+паркетный клей классом не ниже синтетического каучука на спиртовом растворителе, качество всего что ниже не влияет на качество укладки напольных покрытий).
Сложное решение - разборка пола до деревянных балок, в уровень деревянных балок заведение в стены и замоноличивание стальных, установка несъемной опалубки, замоноличивание жб плиты с переносом нагрузки на стальные балки, раздляющий слой, цементно-песчаная стяжка, а дальше пирог по рецепту.
И все-же - что у Вас на полу? Вы как-то укладывали плитку на деревянные перекрытия?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:20

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Если почти за пять лет рехформаторы даже не смогли краники на каждой батарее поставить, не говоря даже про счетчики тепла, то для меня возникают очень большие вопросы касательно адекватности людей пришедших к власти.

Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе

Такие вопросы решаются исключительно централизовано, волевым решением.
Средства учета тепла устанавливаются потребителям за счет бюджета, а после высчитываются по 200 грн в месяц. Такая себе рассрочка.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:23

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Если почти за пять лет рехформаторы даже не смогли краники на каждой батарее поставить, не говоря даже про счетчики тепла, то для меня возникают очень большие вопросы касательно адекватности людей пришедших к власти.

Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе


Я тоже задал этот вопрос родителям.
Они готовы за свои деньги поставить у себя индивидуальное отопление, но это нужно делать всем подъездом. У других людей нет денег и желания.
Они получают субсидию, платят копейки и греют улицу.
Принять законы и поставить краники и счетчики на батареях за счет государства что-бы люди не грели улицы это оказывается нереально сложно.
Сколько у нас старого фонда, больше половины ? Какие теплопотери ?
Может люди которые рулят Украиной не на своем месте ? Со стороны очень похоже на то.

+1
Вы очень правы - система субсидий разлагает. Какая разница куда вылетает тепло, если за это не платишь? Для малообеспеченных должны быть монетезированная помощь, а дальше - или плати за обогрев космоса эти деньги или ставь термоголовки и сундучь экономию.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:06

  rjkz написав:Вы очень правы - система субсидий разлагает. Какая разница куда вылетает тепло, если за это не платишь? Для малообеспеченных должны быть монетезированная помощь, а дальше - или плати за обогрев космоса эти деньги или ставь термоголовки и сундучь экономию.

Как показывает практика, долго сундучить монетизацию в нашей стране не удается никому. Как только массы начинают сундучить, их объявляют богатыми и субсиддии снимают
antey1969
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