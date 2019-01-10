Додано: Чет 10 січ, 2019 20:17

vhata написав: rjkz написав: что Вы использовали на прогнувшихся деревянных перекрытиях? что Вы использовали на прогнувшихся деревянных перекрытиях? у меня первый этаж и перекрытия по всему дому отличные. Если у Вас прогнувшиеся перекрытия, то ничего нельзя делать, пока не получите заключение проектанта или конструктора нормального, вот на нем точно экономить нельзя.



ps: какой смысл в ламинате 15 евро для среднего сегмента? Если хочется, то 150 грн/м в эпике Украина, 32 класс, но я ламинат для арендаторов не использую. у меня первый этаж и перекрытия по всему дому отличные. Если у Вас прогнувшиеся перекрытия, то ничего нельзя делать, пока не получите заключение проектанта или конструктора нормального, вот на нем точно экономить нельзя.ps: какой смысл в ламинате 15 евро для среднего сегмента? Если хочется, то 150 грн/м в эпике Украина, 32 класс, но я ламинат для арендаторов не использую.

У меня тоже первый, но нагрузка от мебели и собственного веса, помноженные на 100+ лет не могут пройти незамеченными. Кроме того, в то время о стандартах, скажем DIN (2 мм плавного перехода на 2 мп - максимальное значение неровностей) не знали.Ламинат за 150 грн сдохнет при первой мойке пола мокрой тряпкой, за 15 евро (прайс, я беру дешевле) с повышенной влагостойкостью выдерживает и затопление.Ламинат не для арендаторов? А для кого? Для себя? Дышать фенолом?32 класс из Китая и из Германии - две большие разницы.Что мне даст заключение проектанта или конструктора? Я и сам себе такое могу сделать.Что мне кто-то что-то сделает на шару за это?Простое решение - обрешетка + фанера (как эконом вариант - OSB под плавающий пол) 2 слоя, общей толщиной не менее 25 мм (немцы считают, что при такой толщине 2-х слоев фанеры, уложенной на саморезы+паркетный клей классом не ниже синтетического каучука на спиртовом растворителе, качество всего что ниже не влияет на качество укладки напольных покрытий).Сложное решение - разборка пола до деревянных балок, в уровень деревянных балок заведение в стены и замоноличивание стальных, установка несъемной опалубки, замоноличивание жб плиты с переносом нагрузки на стальные балки, раздляющий слой, цементно-песчаная стяжка, а дальше пирог по рецепту.И все-же - что у Вас на полу? Вы как-то укладывали плитку на деревянные перекрытия?