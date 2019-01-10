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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1252125312541255

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 202
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:21

  Прохожий написав:Я сам поставил терморегуляторы на все батареи без участия Президента
что Я делаю не так?
Вы - молодец!
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:07

  antey1969 написав:
  rjkz написав:Вы очень правы - система субсидий разлагает. Какая разница куда вылетает тепло, если за это не платишь? Для малообеспеченных должны быть монетезированная помощь, а дальше - или плати за обогрев космоса эти деньги или ставь термоголовки и сундучь экономию.

Как показывает практика, долго сундучить монетизацию в нашей стране не удается никому. Как только массы начинают сундучить, их объявляют богатыми и субсиддии снимают


Поэтому лучше за счет субсидий (за счет тех, кто платит по полной) отапливать Вселенную?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:11

  vhata написав:
  Faceless написав:Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе
В начале нулевых была у друзей в Польше, все панельки были одеты в пенопласт. Не знаю кто финансировал, но абсолютно все дома были утеплены. Поляки, наивные, уверяли, что и "у вас скоро так будет". 18 лет прошло!
Еще меня поразили тогда несколько вещей:
- на каждом шагу, на каждой упаковке было написано "купуй польское", и все обыватели понимали важность покупки именно отечественного.
- была свидетелем разговора двух пани в возрасте: "я не еду в этот супермаркет, потому что он налоги не платят"...
Не знаю, как польский обыватель мыслит сейчас, но для меня тогда это был "культурный шок".
Это я к чему, мне иногда кажется, что "президент с премьером лично должны" придумать и организовать систему, чтобы каждый был заинтересован "в каждой квартире регуляторы на батареи поставить".


Президент ЛИЧНО устроил себе ЛИЧНО очень эффективную схему с офшорами. Теперь хочет, чтобы все остальные делали не так. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:20

  Прохожий написав:
  vhata написав:Это я к чему, мне иногда кажется, что "президент с премьером лично должны" придумать и организовать систему, чтобы каждый был заинтересован "в каждой квартире регуляторы на батареи поставить".

Я сам поставил терморегуляторы на все батареи без участия Президента
что Я делаю не так?


То, что Вы платите за тех, кто отапливает забортное пространство. И только ВАМ выгодно, чтобы так не было. Поставщику услуг пофиг кто платит - абы только он получил желаемую сумму, субсидианту пофиг - платит не он.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:32

  vhata написав:
  rjkz написав:И все-же - что у Вас на полу? Вы как-то укладывали плитку на деревянные перекрытия?
в старом фонде - дерево доска, сверху старый паркет, не гнилой. Бросили сверху осби 12 и полукоммерческий линолеум под старое дерево. Чисто и практично, арендаторам все равно, а нам без головной боли.

На деревянные полы плитку кладем так: осби с кучей саморезов, накручиваем через 20-30см, если пол плывет, можно еще слой осби (мы используем 12). Потом только на такой! клей https://27.ua/shop/kley-dlya-plitki-i-m ... 15-kg.html кладем плитку малого формата, например 16Х16см. Будет стоять.
В новострое - все полы плитка.


Вы так любите Ёп? "Кто такой этот Студебеккер? Это Ваш родственник?" (И.Ильф и Е.Петров, "Золотой теленок")
Не нашел в описании - на какой основе клей?
Название намекает, что на силановой.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:04

  vhata написав:
  Faceless написав:Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе
В начале нулевых была у друзей в Польше, все панельки были одеты в пенопласт. Не знаю кто финансировал, но абсолютно все дома были утеплены. Поляки, наивные, уверяли, что и "у вас скоро так будет". 18 лет прошло!
Еще меня поразили тогда несколько вещей:
- на каждом шагу, на каждой упаковке было написано "купуй польское", и все обыватели понимали важность покупки именно отечественного.
- была свидетелем разговора двух пани в возрасте: "я не еду в этот супермаркет, потому что он налоги не платят"...
Не знаю, как польский обыватель мыслит сейчас, но для меня тогда это был "культурный шок".
Это я к чему, мне иногда кажется, что "президент с премьером лично должны" придумать и организовать систему, чтобы каждый был заинтересован "в каждой квартире регуляторы на батареи поставить".

тобто організують систему так, щоб собі менше лишалось, ага-ага
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:42

Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/

Вот вторичка рядом, с хорошим видом как для этого района 27,5 куе 32кв.м.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-1- ... n=6&page=1

Или вот, новострой дом сдан, модные мопы)) 35кв, 27,5куе
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-il-pati ... =11&page=1

Как думаете по какой цене можно сдавать теоретически новую квартиру от КМБ ( 30 кв.м) и сколько стоит аренда вторички в том же районе ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:25

  Прохожий написав:Я сам поставил терморегуляторы на все батареи без участия Президента
что Я делаю не так?

Только терморегуляторы? Или регуляторы+счетчик?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:50

[quote="4549930:zzzzzz"]Оказывается уже Кибальчича в продаже.

Однушка 30 метров если сразу оплачиваешь получается 21,5 куе

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... oor-1:358/

Вот вторичка рядом, с хорошим видом как для этого района 27,5 куе 32кв.м.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-1- ... n=6&page=1

Или вот, новострой дом сдан, модные мопы)) 35кв, 27,5куе
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-il-pati ... =11&page=1

Как думаете по какой цене можно сдавать теоретически новую квартиру от КМБ ( 30 кв.м) и сколько стоит аренда вторички в том же районе ?Зображення
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