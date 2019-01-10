Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Вы очень правы - система субсидий разлагает. Какая разница куда вылетает тепло, если за это не платишь? Для малообеспеченных должны быть монетезированная помощь, а дальше - или плати за обогрев космоса эти деньги или ставь термоголовки и сундучь экономию.
Как показывает практика, долго сундучить монетизацию в нашей стране не удается никому. Как только массы начинают сундучить, их объявляют богатыми и субсиддии снимают
Поэтому лучше за счет субсидий (за счет тех, кто платит по полной) отапливать Вселенную?
Faceless написав:Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе
В начале нулевых была у друзей в Польше, все панельки были одеты в пенопласт. Не знаю кто финансировал, но абсолютно все дома были утеплены. Поляки, наивные, уверяли, что и "у вас скоро так будет". 18 лет прошло! Еще меня поразили тогда несколько вещей: - на каждом шагу, на каждой упаковке было написано "купуй польское", и все обыватели понимали важность покупки именно отечественного. - была свидетелем разговора двух пани в возрасте: "я не еду в этот супермаркет, потому что он налоги не платят"... Не знаю, как польский обыватель мыслит сейчас, но для меня тогда это был "культурный шок". Это я к чему, мне иногда кажется, что "президент с премьером лично должны" придумать и организовать систему, чтобы каждый был заинтересован "в каждой квартире регуляторы на батареи поставить".
Президент ЛИЧНО устроил себе ЛИЧНО очень эффективную схему с офшорами. Теперь хочет, чтобы все остальные делали не так.
vhata написав:Это я к чему, мне иногда кажется, что "президент с премьером лично должны" придумать и организовать систему, чтобы каждый был заинтересован "в каждой квартире регуляторы на батареи поставить".
Я сам поставил терморегуляторы на все батареи без участия Президента что Я делаю не так?
То, что Вы платите за тех, кто отапливает забортное пространство. И только ВАМ выгодно, чтобы так не было. Поставщику услуг пофиг кто платит - абы только он получил желаемую сумму, субсидианту пофиг - платит не он.
rjkz написав:И все-же - что у Вас на полу? Вы как-то укладывали плитку на деревянные перекрытия?
в старом фонде - дерево доска, сверху старый паркет, не гнилой. Бросили сверху осби 12 и полукоммерческий линолеум под старое дерево. Чисто и практично, арендаторам все равно, а нам без головной боли.
На деревянные полы плитку кладем так: осби с кучей саморезов, накручиваем через 20-30см, если пол плывет, можно еще слой осби (мы используем 12). Потом только на такой! клей https://27.ua/shop/kley-dlya-plitki-i-m ... 15-kg.html кладем плитку малого формата, например 16Х16см. Будет стоять. В новострое - все полы плитка.
Вы так любите Ёп? "Кто такой этот Студебеккер? Это Ваш родственник?" (И.Ильф и Е.Петров, "Золотой теленок") Не нашел в описании - на какой основе клей? Название намекает, что на силановой.
Faceless написав:Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе
В начале нулевых была у друзей в Польше, все панельки были одеты в пенопласт. Не знаю кто финансировал, но абсолютно все дома были утеплены. Поляки, наивные, уверяли, что и "у вас скоро так будет". 18 лет прошло! Еще меня поразили тогда несколько вещей: - на каждом шагу, на каждой упаковке было написано "купуй польское", и все обыватели понимали важность покупки именно отечественного. - была свидетелем разговора двух пани в возрасте: "я не еду в этот супермаркет, потому что он налоги не платят"... Не знаю, как польский обыватель мыслит сейчас, но для меня тогда это был "культурный шок". Это я к чему, мне иногда кажется, что "президент с премьером лично должны" придумать и организовать систему, чтобы каждый был заинтересован "в каждой квартире регуляторы на батареи поставить".
тобто організують систему так, щоб собі менше лишалось, ага-ага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.