vhata написав:

Faceless написав: Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе Т.е. касательно адекватности людей, которым плевать на энергоэффективность и учет тепла, у вас вопросов не возникает. Президент с премьером лично должны в каждой квартире регуляторы на батареи поставить и никак иначе

В начале нулевых была у друзей в Польше, все панельки были одеты в пенопласт. Не знаю кто финансировал, но абсолютно все дома были утеплены. Поляки, наивные, уверяли, что и "у вас скоро так будет". 18 лет прошло!Еще меня поразили тогда несколько вещей:- на каждом шагу, на каждой упаковке было написано "купуй польское", и все обыватели понимали важность покупки именно отечественного.- была свидетелем разговора двух пани в возрасте: "я не еду в этот супермаркет, потому что он налоги не платят"...Не знаю, как польский обыватель мыслит сейчас, но для меня тогда это был "культурный шок".Это я к чему, мне иногда кажется, что "президент с премьером лично должны" придумать и организовать, чтобы каждый был заинтересован "в каждой квартире регуляторы на батареи поставить".