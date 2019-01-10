kingkongovets
Спасибо за ваше мнение , но хотелось мнение других людей услышать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:55
kingkongovets
Спасибо за ваше мнение , но хотелось мнение других людей услышать
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:51
В УКРАИНЕ - действительно нет, но, Вы должно быть, не придали одному слову должного внимания.[/quote]
я читал об успешных инвестициях в зарубежную недвижимость в размере одной квартиры. штука очень деликатная и для успеха должно совпасть много факторов. для нашего манюпаса хорошо если выйти в ноль, гораздо проще и надежней конкурировать здесь ценой снижая свою рентабельность[/quote]
Милости прошу вот сюда Інвестуємо в нерухомість закордоном посмотреть Кейс от друга по сдаче в Штатах. Доходность 11,4 %.
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