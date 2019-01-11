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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1253125412551256

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 203
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:55

kingkongovets

Спасибо за ваше мнение , но хотелось мнение других людей услышать
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:51

  Alex6 написав:
  dir написав:Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости.


избавлятся можно если есть альтернатива, а ее нет....


В УКРАИНЕ - действительно нет, но, Вы должно быть, не придали одному слову должного внимания.[/quote]

я читал об успешных инвестициях в зарубежную недвижимость в размере одной квартиры. штука очень деликатная и для успеха должно совпасть много факторов. для нашего манюпаса хорошо если выйти в ноль, гораздо проще и надежней конкурировать здесь ценой снижая свою рентабельность[/quote]

Милости прошу вот сюда Інвестуємо в нерухомість закордоном посмотреть Кейс от друга по сдаче в Штатах. Доходность 11,4 %.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:03

  rjkz написав:32 класс из Китая и из Германии - две большие разницы.

не всегда: в моем случае 33й класс из РФ по стойкости с большим перевесом выиграл у 33го ламината из ФРГ по стойкости.
специально для Прохожего подробности: Кроностар(?) 33кл 10мм через три года выглядит абсолютно новым, Classen(?) 33кл 10мм выглядит уставшим. Единственное, РФ светлый и крупноформатный изначально внешне проигрывал темному с небольшими планками из ФРГ, но то дело вкуса.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 11 січ, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:12

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:32 класс из Китая и из Германии - две большие разницы.

не всегда: в моем случае 33й класс из РФ по стойкости с большим перевесом выиграл у 33го ламината из ФРГ по стойкости.

озвучьте подробности теста!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:03

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:32 класс из Китая и из Германии - две большие разницы.

не всегда: в моем случае 33й класс из РФ по стойкости с большим перевесом выиграл у 33го ламината из ФРГ по стойкости.
специально для Прохожего подробности: Кроностар(?) 33кл 10мм через три года выглядит абсолютно новым, Classen(?) 33кл 10мм выглядит уставшим. Единственное, РФ светлый и крупноформатный изначально внешне проигрывал темному с небольшими планками из ФРГ, но то дело вкуса.



В моем восприятии если уж говорить о ламинате, топ выглядит примерно так:
1. Pergo ( "Есть Pergo и остальной ламинат" (с))/Швеция
2. Alloc./Норвегия
3.4. Quick-Step./Бельгия, Meister./Германия
Первые два - топ-уровень, вторые два - уверенные середняки, остальное представленное на украинском рынке - ниже.
Может про кого-то забыл.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:06

  Прохожий написав:
  antonivs3 написав:
  rjkz написав:32 класс из Китая и из Германии - две большие разницы.

не всегда: в моем случае 33й класс из РФ по стойкости с большим перевесом выиграл у 33го ламината из ФРГ по стойкости.

озвучьте подробности теста!


Табер-тест.
Только корректное его толкование.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:19

  change_pm написав:
  Alex6 написав:
  dir написав:Я бы убеждал в правоте такой тактики если бы на самом деле желал побыстрее избавиться от отечественной недвижимости.


избавлятся можно если есть альтернатива, а ее нет....


В УКРАИНЕ - действительно нет, но, Вы должно быть, не придали одному слову должного внимания.


я читал об успешных инвестициях в зарубежную недвижимость в размере одной квартиры. штука очень деликатная и для успеха должно совпасть много факторов. для нашего манюпаса хорошо если выйти в ноль, гораздо проще и надежней конкурировать здесь ценой снижая свою рентабельность[/quote]

Милости прошу вот сюда Інвестуємо в нерухомість закордоном посмотреть Кейс от друга по сдаче в Штатах. Доходность 11,4 %.[/quote]

Я там ответил на этот "кейс"
rjkz
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