kingkongovets
Спасибо за ваше мнение , но хотелось мнение других людей услышать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:55
kingkongovets
Спасибо за ваше мнение , но хотелось мнение других людей услышать
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:51
В УКРАИНЕ - действительно нет, но, Вы должно быть, не придали одному слову должного внимания.[/quote]
я читал об успешных инвестициях в зарубежную недвижимость в размере одной квартиры. штука очень деликатная и для успеха должно совпасть много факторов. для нашего манюпаса хорошо если выйти в ноль, гораздо проще и надежней конкурировать здесь ценой снижая свою рентабельность[/quote]
Милости прошу вот сюда Інвестуємо в нерухомість закордоном посмотреть Кейс от друга по сдаче в Штатах. Доходность 11,4 %.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:03
не всегда: в моем случае 33й класс из РФ по стойкости с большим перевесом выиграл у 33го ламината из ФРГ по стойкости.
специально для Прохожего подробности: Кроностар(?) 33кл 10мм через три года выглядит абсолютно новым, Classen(?) 33кл 10мм выглядит уставшим. Единственное, РФ светлый и крупноформатный изначально внешне проигрывал темному с небольшими планками из ФРГ, но то дело вкуса.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 11 січ, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:12
озвучьте подробности теста!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:03
В моем восприятии если уж говорить о ламинате, топ выглядит примерно так:
1. Pergo ( "Есть Pergo и остальной ламинат" (с))/Швеция
2. Alloc./Норвегия
3.4. Quick-Step./Бельгия, Meister./Германия
Первые два - топ-уровень, вторые два - уверенные середняки, остальное представленное на украинском рынке - ниже.
Может про кого-то забыл.
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:06
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:19
я читал об успешных инвестициях в зарубежную недвижимость в размере одной квартиры. штука очень деликатная и для успеха должно совпасть много факторов. для нашего манюпаса хорошо если выйти в ноль, гораздо проще и надежней конкурировать здесь ценой снижая свою рентабельность[/quote]
Милости прошу вот сюда Інвестуємо в нерухомість закордоном посмотреть Кейс от друга по сдаче в Штатах. Доходность 11,4 %.[/quote]
Я там ответил на этот "кейс"
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