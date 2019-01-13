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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1254125512561257

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 203
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
40
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Между чем? Электрические варочные поверхности есть либо индукционные, либо обычные. Встраиваемой варочной поверхности с блинами, которую, наверное, вы имеете в виду, я не встречал.
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:51

  Vlad442 написав:Между чем? Электрические варочные поверхности есть либо индукционные, либо обычные. Встраиваемой варочной поверхности с блинами, которую, наверное, вы имеете в виду, я не встречал.
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.


Просветите - в чем разница в уходе между стеклокерамикой и индукцией?
rjkz
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  #<1 ... 1254125512561257
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