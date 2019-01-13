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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 01:25
Между чем? Электрические варочные поверхности есть либо индукционные, либо обычные. Встраиваемой варочной поверхности с блинами, которую, наверное, вы имеете в виду, я не встречал.
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Пон 14 січ, 2019 01:51
Vlad442 написав:
Между чем? Электрические варочные поверхности есть либо индукционные, либо обычные. Встраиваемой варочной поверхности с блинами, которую, наверное, вы имеете в виду, я не встречал.
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.
Просветите - в чем разница в уходе между стеклокерамикой и индукцией?
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rjkz
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