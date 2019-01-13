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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1254125512561257

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 204
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
41
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:41

  Vlad442 написав:Между чем? Электрические варочные поверхности есть либо индукционные, либо обычные. Встраиваемой варочной поверхности с блинами, которую, наверное, вы имеете в виду, я не встречал.
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.

Посуду для индукции арендаторам вы покупаете?
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:26

  Vlad442 написав:Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.

Обычная стеклокерамика hi light, которая греет всю посуду стоит тысячи на 1,5 дешевле без опта. Ещё нужно предъявить арендаторам, что они должны купить посуду, как заметил форумчанин. А арендаторы в экономе не то, чтобы жлобы, но не любят что либо покупать дополнительно.
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  #<1 ... 1254125512561257
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