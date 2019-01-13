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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 08:41
Vlad442 написав:
Между чем? Электрические варочные поверхности есть либо индукционные, либо обычные. Встраиваемой варочной поверхности с блинами, которую, наверное, вы имеете в виду, я не встречал.
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.
Посуду для индукции арендаторам вы покупаете?
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:26
Vlad442 написав:
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.
Обычная стеклокерамика hi light, которая греет всю посуду стоит тысячи на 1,5 дешевле без опта. Ещё нужно предъявить арендаторам, что они должны купить посуду, как заметил форумчанин. А арендаторы в экономе не то, чтобы жлобы, но не любят что либо покупать дополнительно.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 11:13
hume написав:
Обычная стеклокерамика hi light, которая греет всю посуду стоит тысячи на 1,5 дешевле без опта. Ещё нужно предъявить арендаторам, что они должны купить посуду, как заметил форумчанин. А арендаторы в экономе не то, чтобы жлобы, но не любят что либо покупать дополнительно.
В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке. Спасает только, что в дорогом сегменте, люди как правило брезгливы, чтобы юзать посуду после кого то.
Бывает, от практически новых приличных матрасов отказываются, самостоятельно покупая новый - четко под свои предпочтения.
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