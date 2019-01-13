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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1254125512561257

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 204
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
41
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:41

  Vlad442 написав:Между чем? Электрические варочные поверхности есть либо индукционные, либо обычные. Встраиваемой варочной поверхности с блинами, которую, наверное, вы имеете в виду, я не встречал.
Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.

Посуду для индукции арендаторам вы покупаете?
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:26

  Vlad442 написав:Эти Hi-Light требуют тщательного ухода, поэтому совсем не годятся для арендной квартиры. Индукционные сейчас стоят сопоставимые деньги, но на порядок проще в обслуживании и, в итоге, будут иметь лучший вид при пересдаче.

Обычная стеклокерамика hi light, которая греет всю посуду стоит тысячи на 1,5 дешевле без опта. Ещё нужно предъявить арендаторам, что они должны купить посуду, как заметил форумчанин. А арендаторы в экономе не то, чтобы жлобы, но не любят что либо покупать дополнительно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:13

  hume написав:Обычная стеклокерамика hi light, которая греет всю посуду стоит тысячи на 1,5 дешевле без опта. Ещё нужно предъявить арендаторам, что они должны купить посуду, как заметил форумчанин. А арендаторы в экономе не то, чтобы жлобы, но не любят что либо покупать дополнительно.

В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке. Спасает только, что в дорогом сегменте, люди как правило брезгливы, чтобы юзать посуду после кого то.
Бывает, от практически новых приличных матрасов отказываются, самостоятельно покупая новый - четко под свои предпочтения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Просветите - в чем разница в уходе между стеклокерамикой и индукцией?

Индукционная варочная поверхность не греется. Разве что от дна посуды. На ней не наплавляется жир и грязь. Протереть тряпочкой со средством для мытья окон и блестит как новая.
  ROLF написав:Посуду для индукции арендаторам вы покупаете?

Она греет все, что магнитится. Старые советские эмалированные кастрюли, консервные банки. Не видит алюминевую посуду. Максимум, что придется докупить арендаторам, это чугунную сковородку с антипригарным покрытием за 200-300 гривен.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:08

  Vlad442 написав:Она греет все, что магнитится. Старые советские эмалированные кастрюли, консервные банки. Не видит алюминевую посуду. Максимум, что придется докупить арендаторам, это чугунную сковородку с антипригарным покрытием за 200-300 гривен.

Сейчас посуда больше из нержавейки, которая некатит под индукцию. Специальная нержавейка, с встроенными блинами из черного метала, стоит дороже самой индукции. (Цена за комплект).
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vlad442 написав:
  rjkz написав:Просветите - в чем разница в уходе между стеклокерамикой и индукцией?

Индукционная варочная поверхность не греется. Разве что от дна посуды. На ней не наплавляется жир и грязь. Протереть тряпочкой со средством для мытья окон и блестит как новая.
  ROLF написав:Посуду для индукции арендаторам вы покупаете?

Она греет все, что магнитится. Старые советские эмалированные кастрюли, консервные банки. Не видит алюминевую посуду. Максимум, что придется докупить арендаторам, это чугунную сковородку с антипригарным покрытием за 200-300 гривен.
У индукционных тоже есть риски: арендатор может поцарапать, уронить что-то тяжёлое и оставить след, если не скол.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Сейчас посуда больше из нержавейки, которая некатит под индукцию. Специальная нержавейка, с встроенными блинами из черного метала, стоит дороже самой индукции. (Цена за комплект).

Обычная нержавейка нормально работает с индукционной плитой.
  UA написав:В дорогом сегменте, арендаторы уверены, что ВСЁ должно быть... включая блок туалетной бумаги в кладовке.

Я писал про рациональность использования индукционной поверхности именно в недорогом сегменте за счет более простого ухода за ней и уже невысокой цены.
Через 5 лет hilight будет восприниматься как сейчас печка с блинами.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Брала много себе и просто информирую - в эпике австрийские светильники Eglo с 75% скидкой, добротненькие по 75грн/шт, сегодня последний день акции Зображення
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ps: комиссию от эпика не получаю :)
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:42

vhata
https://27.ua/shop/svetilnik-nastennyy- ... nt=13775_1
а это не из той же бочки наливали??
plugatyrev
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