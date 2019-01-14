antonivs3 забанили аж до середины июня
шо ж он такого сказал?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 00:59
antonivs3 забанили аж до середины июня
шо ж он такого сказал?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 15 січ, 2019 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сам попросил
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59
Made in China.
Проте товар може бути якісним.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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