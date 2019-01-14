Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Made in China. Проте товар може бути якісним.
Наверняка, как и кларкс, тимберленб, коламбия, инструмент и миллионы других. Семья одевается, обувается с амазона - ВСЕ бренды мейд ин китай.
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?
vhata написав:... К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?
Все эти товары станут качественнее и дороже.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
vhata написав:... К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?
Все эти товары станут качественнее и дороже.
Не обязательно качественнее. Но обязательно дороже