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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1255125612571258

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 205
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
42
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
32
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:59

antonivs3 забанили аж до середины июня
шо ж он такого сказал?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 15 січ, 2019 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

kingkongovets написав:antonivs3 забанили аж до середины июня
шоблять он такого сказал?
Сам попросил
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59

  vhata написав:Брала много себе и просто информирую - в эпике австрийские светильники Eglo с 75% скидкой, добротненькие по 75грн/шт, сегодня последний день акции Зображення
https://27.ua/shop/-87498.html

ps: комиссию от эпика не получаю :)

Made in China.

Проте товар може бути якісним.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:55

  Frant написав:Made in China.
Проте товар може бути якісним.
Наверняка, как и кларкс, тимберленб, коламбия, инструмент и миллионы других. Семья одевается, обувается с амазона - ВСЕ бренды мейд ин китай.

К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:01

  vhata написав:...
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?


Все эти товары станут качественнее и дороже.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:08

  galadriel написав:Все эти товары станут качественнее и дороже.
это понятно, интересно как критично поднимется цена. Это может быть такой треш.
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:23

  galadriel написав:
  vhata написав:...
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?


Все эти товары станут качественнее и дороже.

Не обязательно качественнее. Но обязательно дороже
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:36

  vhata написав:
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?

Китай уже дорогой и активно замещается Бангладеш, Вьетнамом, Индией, Мексикой...
Любая не мусульманская страна с теплым климатом (нет потребности отапливать производственные площади) может стать мировой фабрикой.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Китай уже дорогой и активно замещается Бангладеш, Вьетнамом, Индией, Мексикой...

вещи сделанные в выделенных странах уже давно в штатах котируются гораздо круче чем чайна и стоят несколько дороже, форумный "спецвовсехвопросах" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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