antonivs3 забанили аж до середины июня
шо ж он такого сказал?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 00:59
antonivs3 забанили аж до середины июня
шо ж он такого сказал?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 15 січ, 2019 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сам попросил
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59
Made in China.
Проте товар може бути якісним.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:55
Наверняка, как и кларкс, тимберленб, коламбия, инструмент и миллионы других. Семья одевается, обувается с амазона - ВСЕ бренды мейд ин китай.
К слову, коллеги, никто никогда не моделировал ситуацю - а если, вдруг, с Китаем что то случится, ну катаклизм природный или замес с Тайванем... кто будет одевать, обувать, весть мир изготавливать инструмент, материалы, игрушки, ткани, гаджеты и пр?
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:01
Все эти товары станут качественнее и дороже.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:08
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:23
Не обязательно качественнее. Но обязательно дороже
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:36
Китай уже дорогой и активно замещается Бангладеш, Вьетнамом, Индией, Мексикой...
Любая не мусульманская страна с теплым климатом (нет потребности отапливать производственные площади) может стать мировой фабрикой.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
вещи сделанные в выделенных странах уже давно в штатах котируются гораздо круче чем чайна и стоят несколько дороже, форумный "спецвовсехвопросах"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:20
Профессиональный качественный инструмент делают в Штатах, Германии, Франции, Швейцарии и пр. Малыми объемами и относительно наших доходов - очень дорого. Но он стоит своих денег - почти вечный.
Материалы делает не только Китай. Игрушки - почти вся ЮВ Азия, ткани -не знаю, гаджеты - люди перестанут фигней страдать - менять телефоны каждый год. У меня по 5-7 лет живут.
Одевать-обувать? Джинсы для США (ливайсы) делает Мексика и Лесото (для Украины - Польша), детской одежды классной - много из Индии, Бангладеш. Обувь - у меня уже лет 10 канадские ботинки зимние. Кстати, нашел у себя Тимберленды (для зимнего туризма) с 90-х еще в коробке с бирками пр-ва США. Интересно, сколько они сейчас такие могут стоить.
В общем, все как-то образуется, только цены вырастут.
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